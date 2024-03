El jefe de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, Gerardo Blyde estima que aún hay tiempo para que el Gobierno de Nicolás Maduro rectifique, cumpla con lo acordado en Barbados y María Corina Machado pueda inscribirse ante el CNE.

«Estamos a tiempo de que la otra parte rectifique y cumpla con lo suscrito en el Acuerdo de Barbados, que permitan la inscripción de la candidatura de la oposición sin obstrucciones, que pemitan la observación nacional e internacional sin obstrucciones, que dejen de imprimir terror en la dirigencia política de incorporarse al comando de campaña y sobre todo que permitan sin obstrucciones la inscripción en el Registro Electoral”, declaró a Unión Radio este viernes.

Descartó que esté considerando ser un candidato sustituto para las venideras presidenciales, si Machado sigue inhabilitada.

«No puede el coordinador de la delegación terminar siendo un candidato. Es contra Natura, es irregular. Cada quién debe empezar a asumir su papel», declaró a Unión Radio.

«La candidata existe y la candidata decidirá con la Plataforma Unitaria, cuál será la estrategia y la táctica (…) mi trabajo es ser negociador, no ser un candidato (…) no confundamos roles y papeles», exhortó.

Al referir al Acuerdo de Barbados, aseguró que no está comprendido dentro del denominado “Acuerdo de Caracas” por dos razones: “porque quienes no son una parte en el conflicto político en Venezuela no pueden subsanarlo, ni encontrar soluciones a ese conflicto en pro del bienestar de los venezolanos; y en segundo lugar porque el Acuerdo de Barbados no está contenido en ese documento firmado en Caracas e incluso muchas de sus cláusulas son contrarias a las garantías acordadas en Barbados”.

Blyde destacó que el Acuerdo firmado en octubre en la isla “es producto de mucho tiempo de negociación y trabajo entre dos partes en conflicto que están obligadas a sentarse a encontrar esas soluciones para el país. Sin embargo, la realidad política, la impopularidad de Maduro los ha llevado a desconocer e incumplir el Acuerdo suscrito en Barbados y publicar un cronograma que por haber sido estrechamente compactado dificulta la pulcritud del proceso”.

A su juicio, a pesar de esa intención abierta de incumplir los acuerdos firmados, “Barbados sigue teniendo el apoyo interno y de la Comunidad Internacional y es el punto de partida, la medida para evaluar la competitividad del proceso”.

