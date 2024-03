El coordinador político nacional de Encuentro Ciudadano, Yvan Piquel, recordó que es responsabilidad de todos los venezolanos que los jóvenes puedan inscribirse en el Registro Electoral Permanente (REP).

«Hoy la juventud, nos necesita. El proceso del 28 de julio depende de la participación de todos, que todos hagamos la tarea, que todos cumplamos con el trabajo y para ello no solo hace falta la unidad de los partidos políticos, hacemos falta todos, especialmente la sociedad organizada», dijo Piquel.

Agregó que es sumamente importante llevar a los chamos a inscribirse y actualicen sus datos ante el Consejo Nacional Electoral CNE.

«Hay una gran cantidad de jóvenes que no solo no están inscritos, sino que no tienen como hacerlo porque las oficinas de inscripción quedan muy lejo y no tienen los recursos», explicó.

Por ejemplo, un chamo de 18 años que vive en San Francisco de Yare, estado Miranda, tendría que viajar hasta la ciudad Los Teques, unas dos horas, para poder inscribirse en la oficina regional.

«Ante esta realidad, tenemos que darle una mano, ponernos de acuerdo y hacer el trabajo entre todos, si donde tú vives hay jóvenes que no están inscritos vamos a ayudarlos, estamos llamados a trabajar en unidad, trabajar en equipo», puntualizó.

A los que ya están inscritos, Piquel los invitó a chequear sus datos y verificar si todo está en orden.

«Desde Encuentro Ciudadano hemos marcado la ruta de la unidad y voto como el único mecanismo para salir de esta tragedia y eso pasa por la unidad de la sociedad civil».

Piquel reiteró que desde Encuentro Ciudadano siguen apostando a la participación de los jóvenes y por eso trabajan en todo el país para ayudarlos y garantizar su participación el 28 de julio.

Nota de prensa.