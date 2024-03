El presidente de Colombia, Gustavo Petro afirmó que no buscará la reelección presidencial y que, cuando termine su mandato no será candidato a unas nuevas elecciones presidenciales.

«No estoy buscando una reelección presidencial.No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026», expresó en entrevista concedida a El Tiempo.

Pregunta: ¿Y tampoco una ampliación de su mandato?

– No me interesan esos temas. Varias veces ha salido el asunto de que el periodo de los alcaldes coincida con el presidencial. Y allí tienen que hacer un ajuste constitucional. Pero mi obsesión no es esa.

Sin embargo, defendió la idea de promover una asamblea nacional constituyente como la de 1991.

«La asamblea nacional constituyente es un mecanismo democrático contemplado en la Constitución del 91. El proceso constituyente que he propuesto no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda, primero, por razones de tiempo. Si el Congreso hunde la reforma de la salud, nos lleva a una crisis y no por decisión del presidente, es porque esa es la realidad de hoy de nuestro sistema. La infraestructura del sistema ha llevado a que fracasen».

«Se han quebrado 100 EPS de las 126, y solo quedan 5 que cumplen los requisitos y que han pedido, la mayoría, participar en ser gestoras. Así que el proyecto de ley lo único que trata es de una transición equilibrada y ordenada hacia los objetivos que propuso el Gobierno. Estos temas no tienen que ver con una asamblea nacional constituyente. Si se convocara mañana, sería apenas para corregir los errores de los sistemas actuales y contrarrestar las crisis que vengan. Mi propuesta de constituyente no es para las reformas actuales».

