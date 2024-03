El presidente del movimiento político Futuro, Henri Falcón afirmó este martes que, Nicolás Maduro debe entender que no tiene oportunidad alguna de seguir en el poder, debido al rechazo ciudadano que tiene. Por tanto, debe sentarse en una negociación seria y pactar la transición.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, expuso que a Maduro se le agotó el tiempo y que no tiene forma alguna de hacer frente a la crisis política, económica y social que hay en el país.

«El Gobierno tiene que sentarse en una negociación seria, responsable, eficaz y concreta, que vaya mucho más allá de las propias estructuras de gobierno y pactar una transición en el marco de un cambio político que demanda la gran mayoría del país. Sales al calle y Maduro tiene el rechazo de más del 80 % porque nada funciona, no hay electricidad, no hay agua, las escuelas están en el suelo, los ambulatorios no funcionan, el sistema de administración de justicia es un sistema politizado…Frente a eso, la única forma de reconstruir el Estado es que nos pongamos de acuerdo en una transición democrática y pacífica».

Falcón estimó que Nicolás Maduro «se agotó» y no tiene capacidad de maniobra para resolver las necesidades y problemas de la población: «El país reclama un cambio de conducción y eso pasa por cambiar al presidente y al Gobierno. Ese cambio político requiere de la participación y concurso de todos».

¿Por qué no fue a la AN a proponer fecha de presidencial?

Al ser consultado sobre las razones que lo llevaron a no asistir a los diálogos convocados por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, para plantear un calendario al CNE para las venideras presidenciales, Falcón respondió:

«Nosotros siempre hemos coincidido con muchos factores políticos e incluso parte de la comunidad internacional que ha sugerido una salida pacífica en Venezuela y solo es posible a través de la política del diálogo, la negociación y los acuerdos. Hemos acompañado todas las iniciativas de diálogo dentro y fuera del país, pero este llamado que hiciera Jorge Rodríguez es un diálogo inútil e interesado porque qué sentido tiene convocar a diferentes factores para poder presentar al CNE unas fechas electorales, cuando eso ya está previsto en las leyes», cuestionó.

«El CNE debe hacer lo que le corresponde en el tiempo hábil, demostrar y garantizar verdaderas garantías. En mi opinión lo que se produjo fue un catálogo de fechas electorales, cuando eso es competencia del CNE».