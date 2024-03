En una entrevista con el portal Infobae, Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), compartió su perspectiva sobre los próximos eventos políticos en Venezuela y la creciente inestabilidad en Latinoamérica.

Trujillo expresó su preocupación por las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, programadas para el 28 de julio. Según él, lo que se celebrará no son elecciones genuinas, sino un “chantaje a la democracia”. La exclusión de la líder de la oposición, María Corina Machado, de la contienda electoral es un indicativo de que el proceso no será libre ni justo. “Anunciar elecciones en las que un candidato democrático no puede participar, no son elecciones,” afirmó Trujillo.

El exembajador enfatizó que la comunidad internacional debe ser clara en no reconocer los resultados de estas elecciones, independientemente de quién gane, ya que el proceso es “totalmente ilegítimo”. Trujillo criticó la gestión de las sanciones y el compromiso del gobierno chavista, calificándolo de “fracaso”.

Trujillo destacó la popularidad de María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición y es vista como una amenaza por el gobierno de Maduro. “Todos sabemos que si hay una elección libre, Maduro no le gana,” dijo Trujillo.

Al abordar la situación en Ecuador, Trujillo vinculó la violencia y el crimen organizado con el “Estado fallido de Venezuela”, que ejerce presión sobre Colombia y, a su vez, afecta a Ecuador. Estos problemas son una manifestación de grupos criminales transnacionales que han encontrado refugio en Venezuela y operan en toda la región.

Trujillo sugirió que una nueva administración del presidente Trump debería enfrentar estos desafíos de manera más directa, ya que representan una amenaza para la democracia y la estabilidad institucional en América Latina.