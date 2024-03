La crisis económica y social que atraviesa Venezuela ha provocado que los oficios informales tengan más demanda y mejor remuneración que los cargos formales en algunos sectores. Así lo reveló un estudio de la consultora Mercer Venezuela, que comparó los ingresos de las empleadas domésticas con los de algunos profesionales.

Según el estudio, una empleada doméstica temporal, que trabaja por días en los quehaceres del hogar, puede ganar hasta US$ 28 al día, lo que equivale a unos US$ 280 al mes, si trabaja solo 10 días.

Los datos de Mercer muestran que el menor ingreso que percibe un empleado de administración privada es de $200, con un salario base de $70 que se suma a las bonificaciones.

El industriólogo y especialista en finanzas, José Adelino Pinto, también mostró que las empleadas domésticas temporales han visto aumentar sus ingresos en un 1.000% en los últimos cinco años, pasando de US$ 2,40 al día en 2019 a US$ 28 al día en 2024. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se ha desacelerado en el último año, ya que en 2023 cobraban US$ 23 al día, lo que representa un aumento del 5% en un año.

Además, reveló que casi el 90% de las empleadas domésticas temporales reciben una bonificación a fin de año de unos US$ 200, lo que aumenta aún más sus ingresos anuales.

Por otro lado, las empleadas domésticas fijas, que trabajan el mes completo en un mismo hogar, reciben un pago promedio de US$ 338 al mes, incluyendo alojamiento y alimentación. Esta cifra también supera el salario mínimo de algunos profesionales en Venezuela.