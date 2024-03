El presidente de la FCU-UCV, Jesús Mendoza anunció este lunes el lanzamiento del Comando de Observación de la Jornada del Registro Electoral, para las presidenciales del 28 de julio.

«El señor Elvis Amoroso, presidente del CNE le puso fecha de culminación a los peores 25 años de la historia republicana de Venezuela (…) y el 28 de julio, los ucevistas vamos a movilizarnos para que sea el último día de este gobierno», declaró en rueda de prensa. «Los estudiantes haremos que con votos el 28 de julio, sea el último día del chavismo y el último día de este gobierno que lo que ha hecho es matar a los venezolanos de hambre».

Exigió al CNE que instale puntos de inscripción y actualización de datos del RE en todas las parroquias, universidades, centros culturales y deportivos. Al tiempo que, afirmó que denunciarán todas las irregularidades que se encuentre en el proceso.

«Vamos a estar en constante revisión y observación de la jornada, supervisando dónde ponen los puntos para que no se vuelva a cometer la payasada que hicieron la última vez, dónde no hubo números positivos y no fue incluyente», reprochó.

CNE recordó los puntos permanentes de inscripción y/o actualización del RE

Este sabado la Comisión de Registro Civil y Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó los puntos permanentes para la inscripción y/o actualización de datos en el Registro Electoral (RE).

Cabe destacar que el corte del RE que se utilizará en la elección presidencial convocada para el 28 de julio de 2024 será con el corte del 16 de abril.

A continuación los puntos que atienden en horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Amazonas: Avenida Melicio Pérez, Edificio CNE, Puerto Ayacucho.

Anzoátegui: Avenida Principal de Boyacá,frente al centro comercial Santa Eulalia, Barcelona.

Apure: Calle Barinas, N° 24, Edificio CNE, sector Samán Llorón, San Fernando de Apure.

Aragua: Zona industrial San Jacinto, 1era Avenida, Sede CNE Aragua, diagonal al tecnológico Santiago Mariño, Maracay.

Barinas: Avenida Industrial a 200 metros del semáforo cruce con la Avenida Carabobo, al lado de la UBV antigua sede administrativa de la Universidad Politécnica Territorial José Félix Ribas.

Bolívar: Avenida Táchira, Quinta Ignorga, N° 50, Ciudad Bolívar.

Carabobo: Avenida Montes De Oca, sector Padre Alfonso, entre calles El Liceo y Agua Blanca, frente a residencia La Arboleda, parroquia San José, municipio Valencia.

Cojedes: Calle Madariaga, entre calle Ayacucho y calle Carabobo, Edificio José Antonio Páez Violante, piso 1.

Delta Amacuro: Paseo Mánamo, entre calle Delta y Amacuro, antiguo hospital, Tucupita.

Distrito Capital: Oficina Nacional de Registro, detrás de la Torre del Poder Electoral, sede Plaza Venezela y en la PB del CNE, Plaza Venezuela.

Falcón: Calle Miranda entre calles Toledo y Avenida Manaure, cerca del Hotel Uramaco, Coro.

Guárico: Quinta Betica, calle Roscio, entre calles Paéz y Salias, San Juan de los Morros.

La Guaira: Avenida Soublette, Edificio Ipostel, ala oeste parte alta, al lado de la Casa Guipuzcoana. La Guaira.

Lara: Carrera 24 con calle 6, Urbanización del este N° 9-61, frente al Centro Médico de Barquisimeto.

Mérida: Calle 44, entre Avenida Gonzalo Picón y Urdaneta, Sector Gonzalo Picón, Parroquia El Llano, casa 3-79.

Miranda: Edificio Canaima, piso 1, calle Guaicaipuro, diagonal a la Plaza Bolívar, Los Teques.

Monagas: Calle Bermúdez, Sector Mercado Viejo, Centro Comercial Fundemos, Torre Sur, piso 3, Matirín.

Nueva Esparta: Calle Ruíz, Quinta Pianana, N° 2-147, A 50 metros del Crucero del Guacuco, La Asunción.

Portuguesa: Carrera 11 con calle 15, Edificio Telecomunicaciones, Piso 1, Guanare.

Sucre: Avenida Cancamure, Número 13-48, al lado de la OPE, frente al Polideportivo. Cumaná.

Táchira: Calle 14, entre carreras 22 y 23, sector Barrio Obrero, frente a la farmacia Mikel. Quinta Adrianita. San Cristobal, Táchira.

Trujillo: Sector Santa Rosa, Quinta San José, Avenida Mendoza, entre calles Batalla Campal de Niquitao y Conticinio, munipio Trujillo.

Yaracuy: Avenida Yaracuy entre Avenidas Cedeño y Alberto Ravell. Quinta Violeta, a 30 metros de la Unidad Educatiba Colegio Arístides Bastidas. San Felipe, estado Yaracuy.

Zulia: Avenida El Milagro Norte, Circunscripción de Alistamiento Militar -La Barraca-, al lado del Hospital Régulo Pachano Añez.