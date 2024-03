El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, tachó este martes 12 de marzo como una “violación clara” a los acuerdos de Barbados la postura del chavismo, tras las recientes detenciones de miembros de Vente Venezuela, partido político que dirige María Corina Machado.

Nichols, a través de una declaración en su cuenta de X, exigió la liberación inmediata de los coordinadores de campaña Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, así como de la activista y abogada Rocío San Miguel, destacando la detención de Emill Brandt en Barinas y la continua detención de los otros miembros del partido como claras infracciones a los acuerdos establecidos.

«La detención de Emill Brandt y la continua detención de los miembros de la campaña de Vente Venezuela Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López son claras violaciones del acuerdo de Barbados. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, así como la liberación de todos los venezolanos injustamente detenidos, entre ellos Rocío San Miguel», expresó.

The detention of @VenteVenezuela Barinas campaign coordinator Emill Brandt & continued detention of VV campaign members Juan Freitas, Luis Camacaro, & Guillermo López are clear violations of the Barbados agreement. We call for their immediate & unconditional release, as well as…

