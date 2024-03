Edison Arciniega, sociólogo y director del Centro de Estudios Agroalimentarios, respondió a las recientes acusaciones de la Fiscalía que emitió una orden de captura en su contra por cargos de “incitación al odio” a través de las redes sociales, una acusación que lo obligó a abandonar el país.

A través de una serie de mensajes en su cuenta de X, el sociólogo expresó su sorpresa y rechazo a las acusaciones, afirmando que nunca ha utilizado el odio como herramienta y que su trabajo siempre ha estado enfocado en la investigación y desarrollo de soluciones a problemas agroalimentarios.

“Soy un técnico dedicado a investigar, documentar y agenciar respuestas a fenómenos agroalimentarios, no más que eso», declaró.

Sr Fiscal, recibi con sorpresa esta decision suya YO JAMAS he creido en el odio como herramienta y siempre he condenado los mensajes de odio. Yo soy un tecnico dedicado a investigar, documentar y agenciar respuestas a fenomenos agroalimentarios, no mas que eso. https://t.co/hnLxcPcIQO

— Edison Arciniega🇻🇪 / 💙 (@EdisonArciniega) March 17, 2024