Las elecciones presidenciales son un hecho. Se llevarán a cabo este 28 de julio, el cronograma oficial dado a conocer por el CNE da chance a constituir nuevos partidos políticos, pero excluye las actividades referentes a la observación internacional.

Así lo explica un reporte especial de Luisa Quintero para TalCual Digital, en el que destaca que a diferencia de las presidenciales de 2013 y 2018, el cronograma plantea nuevos eventos como la conformación y verificación de estatus de organizaciones políticas y se dejan de lado otras como el catastro de centros de votación.

El CNE fijó como actividad 12 la «Decisión de estatus de organizaciones con fines políticos validadas para postular», para la cual se dispusieron de cuatro días (del 11 al 14 de marzo). Esta tarea no había sido contemplada en los cronogramas de las últimas tres elecciones presidenciales, según una revisión hecha por el medio web.

Cronograma electoral sin observación internacional

Al igual que para las elecciones presidenciales de 2018, este año no se dispusieron actividades dentro del cronograma referidas a la observación o acompañamiento internacional. El CNE sí informó que cursó invitaciones a varios organismos de veeduría, como el Panel de Expertos de la ONU, Centro Carter o la Unión Europea, en base a lo establecido en los acuerdos de Barbados (octubre de 2023) y Caracas (febrero 2024).

El politólogo Ismael Pérez Vigil, quien formó parte de la extinta CNP, recordó que dentro del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) hay fechas establecidas para presentar las solicitudes de este tipo, bajo las figuras de observación nacional y acompañamiento internacional.

«Me parece muy importante que se esté llamando observación electoral y no acompañamiento. Lamento que por lo precipitado de la fecha, algunas de las organizaciones invitadas a hacer observación y tienen experiencia, porque algunas de las invitadas no la tienen, no van a poder observar todo el proceso sino que van a poder observar sólo el acto electoral. Por ejemplo, difícilmente van a poder observar las auditorías al software o la postulación de candidatos porque no creo que les de tiempo de preparar una misión para que estén a mediados de marzo», declaró a TalCual.

Solo el Centro Carter había adelantado reuniones con el CNE –en noviembre pasado– para evaluar el despliegue de una misión de observación para las presidenciales de este año. Tras el encuentro, el rector Elvis Amoroso les expresó: «No deseamos injerencia, mientras más imparcialidad exista, mayor participación habrá de los invitados internacionales».

Pulse aquí para leer la nota completa en TalCual.