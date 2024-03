Andrea Tavares, secretaria general de La Causa R y miembro del Comando Con Vzla, refirió a las próximas decisiones que deben tomarse de cara a la elección presidencial de este año: “Tengan la plena confianza de que no nos vamos a dejar arrebatar la posibilidad de cambio”.

Aseguró que los equipos que trabajan por la candidatura de María Corina Machado siguen avanzando y por eso “el 28 de julio se ha convertido en la pesadilla de Nicolás Maduro”.

Tavares señaló que en los próximos días debe poder concretarse la inscripción de todos los candidatos, incluyendo a María Corina, así como la consolidación del Aparato de Integridad Electoral, para lo cual se conforman miles de Comanditos, y el empuje de la inscripción de nuevos votantes en el Registro Electoral.

Sobre la discusión acerca de la sustitución de María Corina, dijo: “Aquí nos estamos organizando y hablar de sustitución de candidato no está en nuestra narrativa. Esto no se despacha con sustitución. No estamos hablando de sustituir una candidata, sino de la voluntad de millones de personas. El que hable de sustitución no está en la línea del proceso democrático del 22 de octubre”.

El excandidato presidencial independiente Andrés Caleca dijo este martes que, si la oposición democrática comete nuevamente el error de llamar a la abstención para la presidencial del 28 de julio, él se inscribirá como candidato para no dejar a los venezolanos sin una opción que pueda derrotar a Nicolás Maduro.

«Si llaman a la abstención, si la oposición nuevamente comete ese error, yo iré solo al CNE, y me inscribo yo solo. O se ponen de acuerdo o me inscribo yo solo, no podemos dejar a los venezolanos sin alternativas», declaró a Jairo Cuba.

«No podemos dejar la cancha sola a Maduro. No podemos perder por forfait otra vez, porque lo único que ganamos con eso es darle 6 años más a Maduro».

Por su parte, Henry Alviarez, responsable de Organización en el Comando Con Vzla, expresó que pese a enfrentar una carreta “injusta y desigual”, María Corina siempre defenderá los intereses de los venezolanos.

Afirmó que quien promueve la abstención es Nicolás Maduro: “Aquí nadie ha llamado a la abstención. Hemos llamado a la participación. Quien quiere abstención y desestimula la participación es Maduro”.

De igual forma, recordó que los encuentros con la Plataforma Unitaria y otros sectores sociales son permanentes y hoy las organizaciones políticas están “unidas y claras”.

“Ratificamos desde el Comando y desde todos los partidos: no nos sacan de la vía ciudadana y de la vía electoral”.

Sobre las tarjetas de los partidos y la situación irregular alrededor de ese tema, Alviarez se preguntó cómo es que a escasos días de la postulación haya dudas sobre las tarjetas que quedan, “como si fueran barajitas”. Y agregó: “Lo indicado es que cualquier venezolano se pueda inscribir. La estructura creada es para no postular si no eres cercano a ellos”.

Con información de nota de prensa.