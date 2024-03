El excandidato presidencial independicente Andrés Caleca afirmó este domingo que, solo una alta abstención o la división de la oposición, podrá salvar a Nicolás Maduro de ser derrotado en las presidenciales de este 28 de julio.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, el analista político enfatizó que los próximos días y horas serán, quizás, de los más importantes y delicados de los que haya vivido la oposición venezolana -de la que soy parte- en mucho tiempo.

Esto, siguió, debido a que la posibilidad real de obtener una victoria electoral en este año, aún en las condiciones amañas y desiguales en las que éstas se llevarán a cabo, típicas del contexto de un régimen autoritario como el venezolano, son evidentes e insoslayables: todas las mediciones de opinión lo confirman, y también el ánimo de nuestro pueblo, a todo nivel, en toda la geografía nacional.

Reconoció lo importante que ha sido que después de mucho tiempo, todos los partidos han asumido la ruta electoral, se han comprometido con ella, han actuado con solidez y éxito creciente para hacerla posible, como lo demostró la hermosa jornada de la Primaria del 22 de octubre.

«El Gobierno ha perdido la iniciativa política y la narrativa, y reacciona como solo ya puede hacerlo: incrementando la represión, la censura, la amenaza y el chantaje. Solo les queda apostar (y propiciar) por nuestros propios errores. Solo una alta abstención, o la división de la oposición, los podrá salvar de una debacle electoral inminente».

En este sentido, advirtió que queda en manos de la dirigencia de la oposición democrática no caer en la provocación, no sucumbir ante miserias y pequeñeces, no pisar peines ni entrar en una confrontación cainita que termine por consolidar, quién sabe por cuántas décadas más, esta larga noche de hambre, miseria, desesperanza y destrucción en la que vive nuestro país.

«Es momento de cerrar filas, de superar atavismos y rencores, de levantar la vista, de conversar, discutir, deliberar hasta el agotamiento, si es necesario, para lograr una respuesta conjunta, acertada y victoriosa en esta coyuntura definitiva».

«Basta de intrigas, zancadillas, facturas por cobrar, reales o imaginarias, porque el país, los ciudadanos, la historia, no nos perdonarán jamás volvernos a equivocar. Amplitud de miras, desprendimiento, inteligencia y generosidad, es lo que nos demanda la nación. Unidad y voto es lo que nos exige la gente. No defraudemos, carajo».