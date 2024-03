Según un artículo del diario británico The Times, Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido habría volado en secreto a Venezuela el mes pasado para conversaciones no oficiales con Nicolás Maduro.

El ex primer ministro tomó un jet privado desde unas vacaciones familiares en la República Dominicana, la isla caribeña, hasta un lugar en las afueras de Caracas.

Según la publicación británica, los temas que habrían abordado estarían relacionados con la relación de Venezuela con Rusia y la guerra de Ucrania; el posible suministro de armas o algún tipo de apoyo militar venezolano al gobierno de Vladimir Putin.

La administración de Maduro, hasta ahora, ha tratado de guardar distancia respecto a la guerra pero ha mantenido una defensa política de Rusia.

Según las fuentes de The Times, Johnson habló con Maduro sobre la disputa del Esequibo con Guyana, la ex colonia británica con la finalidad de «rebajar las tensiones».

Recordemos que el mes pasado la Royal Navy envió un buque patrulla a la región, lo que llevó a Maduro a arremeter contra el «acto de provocación hostil» que fue rechazado por Venezuela.

Por último, se señala que también hablaron sobre la realización de elecciones libres en Venezuela previstas para el segundo semestre de 2024.

Johnson habría discutido las condiciones para normalizar las relaciones con el Reino Unido, que no acepta la legitimidad de la administración de Maduro. Las relaciones entre Venezuela y Reino Unido se encuentran rotas desde el 2019, cuando los británicos reconocieron a Juan Guaido como presidente interino de Venezuela.