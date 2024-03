Luis Ratti quien se ha dado a conocer por su discurso contra la oposición democrática y la Primaria, acudió este lunes al CNE para pedir que anule la tarjeta de la Unidad, coalición que agrupa a 10 partidos que apoyan a María Corina Machado.

«El TSJ en la Sala Constitucional sentenció que no pueden participar quienes tengan doble militancia. La tarjeta de la MUD, la llamada Plataforma Unitaria no es un partido. Se supone que vamos a contarnos los partidos, movimientos electorales; pero ellos presentan una tarjeta que no es un partido con militantes sino que tiene tres toldas políticas. Esto pasa por encima de la sentencia del TSJ», declaró a medios a las afueras del máximo tribunal.

Pese a su denuncia, Ratti dijo que está a favor de la habilitación de partidos porque «mientras más mejor».

Ratti alegó que la solicitud la hace para que se mantenga la «transparencia» en las venideras elecciones.

«Fue algo que firmamos en la AN, que haya igualdad de condiciones. Nosotros somos cinco partidos y no nos vamos a unificar en uno solo. Así es una mantequilla».