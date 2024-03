La jefa de campaña de María Corina Machado, Magallí Meda advirtió a los partidos y dirigentes que buscan salirse de la línea de la Primaria y de MCM que, tendrán consecuencias porque los venezolanos decidieron el pasado 22 de octubre.

«Gerardo Blyde ha puesto muy en claro que se han violado todas las propuestas que se acordaron en Barbados y eso ha traído un desbocamiento de una agenda planteada por el régimen y empiezan las angustias; porque cuando te sales de un proceso de dónde vienes acordando cosas y tratas de tirar el tablero, empiezan los dibujos libres», declaró a Miguel Ángel Rodríguez. «Aquí no cabe el dibujo libre, y quién se salga de la línea que acordó el país el 22 de octubre que se atenga a las consecuencias».

«Nosotros no somos el régimen que amenazamos, pero hay un país que no está dispuesto a permitir que una vez más se traicione su decisión», sentenció.

Caleca: «Si cometen el error de llamar a la abstención, me inscribo como candidato»

El excandidato presidencial independiente Andrés Caleca dijo este martes que, si la oposición democrática comete nuevamente el error de llamar a la abstención para la presidencial del 28 de julio, él se inscribirá como candidato para no dejar a los venezolanos sin una opción que pueda derrotar a Nicolás Maduro.

«Si llaman a la abstención, si la oposición nuevamente comete ese error, yo iré solo al CNE, y me inscribo yo solo. O se ponen de acuerdo o me inscribo yo solo, no podemos dejar a los venezolanos sin alternativas», declaró a Jairo Cuba.

«No podemos dejar la cancha sola a Maduro. No podemos perder por forfait otra vez, porque lo único que ganamos con eso es darle 6 años más a Maduro».

Caleca enfatizó que no apoyará ninguna propuesta política que consista en abandonar la vía electoral y la no participación en las venideras presidenciales.

«No apoyaré ninguna propuesta de desconocerlo o decir que ese proceso es ilegal, que está trampeado. Si es así entonces no juego porque no voy a volver a dejarle la cancha completa a Maduro».

Alegó que Maduro no necesita ser legitimado a través de elecciones porque él carece de toda legitimidad: «Es un indolete que ha llevado al país al desastre, lo que hay es que sacarlo de Miraflores, derrotarlo y tratar de cobrar esa victoria que no será facil, no vamos a una fiesta electoral, sino a una confrontación electoral y no podemos eludir esa pelea».