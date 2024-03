El director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón dijo que lo único que tiene claro el país sobre las venideras presidenciales es que, Nicolás Maduro quiere asegurar el triunfo del oficialismo.

«Estamos ante una elección donde las reglas no están claras, la fecha no está clara, quiénes van a poder competir no está claro, cuáles partidos podrán inscribir candidato no está claro. Lo único que está claro es que es una elección y el gobierno hace su mayor esfuerzo para asegurarse el resultado de esa elección», declaró a VPI TV.

Estimó que la administración de Nicolás Maduro usa las inhabilitaciones como un recurso para frenar a quien sea un oponente contundente en las venideras elecciones presidenciales, y que buscará crear un ambiente de división y de limitantes para generar abstención entre la población.

“Si en este momento nosotros colocamos a otra persona en el lugar de María Corina Machado y esa persona levantara en las encuestas y se convirtiera en un rival para el gobierno, buscarían alguna razón para inhabilitarla”, afirmó.

Sobre el cronograma electoral presidencial, agregó que la oposición debe prepararse en caso de que se adelanten los comicios si desea lograr resultados positivos.