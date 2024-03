El partido Acción Democrática en resistencia ratificó la tarde de este lunes, su compromiso con la Unidad y enfatizó que acompañará el mandato del pueblo que eligió a María Corina Machado como candidata opositora, el pasado 22 de octubre en la Primaria.

En un mensaje en la cuenta X, antes Twitter, la Secretaría de Organización Nacional de la tolda blanca refirió a quienes tratan de generar incertidumbre y rumores en la población.

«Les decimos muy claro: Nuestro compromiso es con los ciudadanos y la Unidad, porque los venezolanos se expresaron el 22 de octubre y nosotros vamos a acompañar ese mandato del pueblo».

Alegó que si a alguien le duele Venezuela, es a Acción Democrática que la construyó, si a alguien le duele la miseria y los migrantes, es a AD que le dió calidad de vida al venezolano.

«Alertamos al país a no caer en falsos rumores, porque AD está siempre apostando a la unidad. Calma y confianza».

¿Cuáles son los rumores?

La mañana de este lunes, El Pitazo publicó un reporte especial en el que citó que fuentes ligadas a la Plataforma Unitaria, aseguraron que «líderes de AD, Henry Ramos Allup; un ala de PJ, en donde están Henrique Capriles y Tomás Guanipa, y UNT, presidido por Rosales, apuestan a que si María Corina Machado decide no postular ningún otro candidato, la oposición vaya unida con otro aspirante con el respaldo o no de la ganadora de la Primaria».

“Ellos están planteando que Rosales es la persona que tiene las características y cualidades para ser candidato presidencial, en caso de que María Corina Machado no se pueda inscribir y decida no presentar un sustituto. En la plataforma no está planteado no participar en las elecciones, y postulará a alguien”, dijo una de las fuentes consultadas.

Según otro de los informantes, Machado no estaría dispuesta a apoyar a Rosales como candidato presidencial. “Ella no lo apoyaría, los partidos lo saben; pero, habrá que esperar”.

Nota del editor: Esta nota fue editada a las 2.47 pm para precisar que esta decisión no corresponde a todo el partido Primero Justicia, sino a un ala de la tolda en donde están Tomás Guanipa y Henrique Capriles.