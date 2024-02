El exrector del CNE Vicente Díaz dijo este martes que el oficialismo y el PSUV saben cuándo serán las presidenciales, mientras que la oposición y demás factores que han participado en las reuniones en la AN «la tiran a pegar» al proponer supuestas fechas para el órgano electoral.

«Somos el único país del mundo de los 75 que tienen elecciones este año que, no sabe cuándo serán las elecciones. Bueno, una sola parte no sabe lo que genera una situación de inequidad electoral. El sector oficialista, el Gobierno, el PSUV sí sabe cuándo serán las elecciones porque ellos tienen una incidencia fundamental en el CNE, TSJ, AN y el poder ciudadano», declaró en Primera Página de Globovisión. «Todo el mundo hizo propuestas, pero al final la decisión la tomará quien controla el Estado; el resto la tira a pegar».

Díaz aclaró que lo que están discutiendo en la AN es una propuesta de calendario -unas fechas- porque el cronograma le corresponde al CNE; y lamentó que el oficialismo tenga ventajas sobre la oposición.

«Hago un exhorto al CNE para que determine cuándo serán las elecciones presidenciales, y que sea con suficiente tiempo para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos. Una parte importante del país -3 millones- no está inscrito en el CNE o no ha actualizado sus datos. Debe haber un operativo especial por al menos dos meses, asimismo en el exterior, eso tiene tiempo que no se hace».

«El cronograma del CNE debe tener lapsos adecuados de postulaciones, impugnaciones, auditorías suficientes, convocatoria a la comunidad nacional e internacional para la observación electoral, etc».

En este sentido, acotó que desde el punto de vista técnico y logístico el CNE está preparado para hacer una elección «muy rápido», pero no se cumplirán los lapsos necesarios para garantizar una votación masiva de los ciudadanos.

«El CNE tiene capacidad técnica y logística para hacerlo rápido, pero no quiere decir que se respete el ejercicio a derechos políticos de los ciudadanos».

A su juicio, un lapso prudencial son 6 meses entre la convocatoria y la elección y subrayó «lo importante es que la elección sea competitiva, que no sea un candidato de la oposición contra todo el músculo del Estado. Esta es una buena oportunidad para equilibrar las cargas».

Además, estimó que la consulta para un posible calendario no es «mala cosa», pero esta debió surgir de una convocatoria entre la delegación del Gobierno y de la oposición democrática que negocia desde 2021.

«Esa consulta debío haber sido como se acordó en Barbados porque si se firma un acuerdo es para cumplirse. Se acordó que el calendario iba a ser discutido por las partes de Barbados».