El activista social y exsecretario de la MUD Jesús «Chúo» Torrealba afirmó que es falso que el oficialismo haya aprendido a sortear las sanciones internacionales, y quedó demostrado con la última trama de corrupción descubierta en Pdvsa, según la cuál se extraviaron miles de millones de dólares.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, expresó:

«El oficialismo ha demostrado que es mentira que sabe manejar el tema de las sanciones. Montaron una estrategia sobre eso y lo que se obtuvo es el desastre de los criptoactivos y el robo masivo de Pdvsa, dicho por ellos mismos».

Asimismo, estimó que es hora de que la clase política venezolana, tanto de la oposición como del gobierno, «aterrice» y empiece a hablar de temas de interés para el país.

«Hay que hablar de qué pasará con el TSJ de cara al futuro, con el alto mando militar. Siempre en el marco de la constitución, las leyes, las buenas costumbres el Manual de Carreño. Hay que hablarlo porque sino nadie dará pasos que conduzcan hacía su propia aniquilación», advirtió.

En este mismo orden de ideas, también dijo que más allá de los acuerdos y negociaciones entre la Plataforma Unitaria y el Gobierno de Nicolás Maduro, debe darse un pacto nacional que establezca qué pasará con el que gane, pero también con el que pierda las venideras presidenciales.

«Los actores políticos deben asumir que están obligados a ponerse de acuerdo en cosas básicas, que no solo tiene que ver con garantías electorales si no qué le va a ocurrir a quien gane y a quien pierda. Eso debe quedar absolutamente claro y no basta con que haya como garantía un papel firmado por Mario Silva, por ejemplo, y Henry Ramos Allup».

«Eso no es garantía suficiente, es necesario un pacto de país para que quede claro que el que gane, no lo gana todo y el que pierde, no lo pierde todo. Esa es la única manera de llegar a 2024 y 2025 con alguna esperanza de gobernabilidad».

EE. UU. esperará hasta abril para decidir sobre política de sanciones a Venezuela

Estados Unidos esperará hasta abril, cuando expiran las licencias para la explotación de petróleo y gas, para tomar una decisión sobre si deben reimponerse o no las sanciones a Venezuela.

Esa decisión dependerá de lo que haga hasta entonces el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para cumplir con su compromiso de celebrar «elecciones libres y justas» este año, afirmó el pasado 14 de febrero, en una rueda de prensa el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

«Esas licencias que otorgamos para el alivio de sanciones expiran en abril. En ese momento veremos dónde estamos con respecto al régimen de Maduro y si está cumpliendo sus compromisos y, luego tomaremos nuestras decisiones sobre cómo proceder a partir de ahí», afirmó Sullivan.