El ex presentador de Primera Página de Globovisión y precandidato presidencial, Seir Contreras afirmó que respaldaría a un dirigente opositor que esté inscrito en el CNE, si su candidatura no cala en el electorado venezolano; y aseguró que no es «alacrán».

En entrevista concedida a La Nación, dijo que entiende a quienes no confían en sus intenciones y lo acusan de estar alineado con el Gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido, reiteró que estaría dispuesto a retirar su candidatura «para respaldar a un candidato que tenga el respaldo de todos los venezolanos».

«Si la mía no funciona, si no levanta en las encuestas, si no llegamos a los niveles de apoyo que necesitamos, respaldaría a un candidato que esté inscrito en el CNE. Quienes me señalan por haber ido a la Asamblea Nacional a reunirme con todos los factores políticos que había allí, incluyendo los de la administración saliente, son los mismos que respaldan a otros candidatos que han ido al TSJ, que forma parte de esa misma estructura controlada por la administración saliente», declaró al medio web.

«El hecho de que yo me siente al lado de los llamados alacranes como lo señalan hoy, no me hace uno de ellos. Sencillamente, hay formas de marcar la diferencia, hay formas de ser luz en medio de las tinieblas y el hecho de que yo vaya, entre y fije posición en defensa de los intereses de los venezolanos no me hace uno de ellos, todo lo contrario, es una forma de no abandonar los espacios y de dar la cara, en este caso por el pueblo tachirense y por el pueblo venezolano, que se quedó sin opciones en el tarjetón electoral y aquí estamos presentando esta opción para que la gente sepa que hay una candidatura de dignidad».

– En caso de que MCM sea habilitada, ¿sería capaz de apoyar su candidatura?

— Yo dije en la primera rueda de prensa que yo apoyé a María Corina Machado. De hecho, felicito y valoro su gallardía y su lucha. Sin embargo, hay que poner los pies sobre la tierra; no está habilitada, y no es algo que ni tú ni yo pueda cambiar. Si yo pudiera afirmar en este momento la habilitación de María Corina, lo haría para que se midiera como corresponde, como dice la Constitución, con todos sus derechos políticos en el pleno ejercicio de sus facultades como ciudadana o como candidata.

Pero esta circunstancia venezolana no es una circunstancia normal, Venezuela no tiene una democracia normal, no tenemos la democracia que queremos, pero tenemos un sistema político que controla todos los poderes, eso lo saben los venezolanos, eso lo saben ellos mismos y hay cosas que no podemos cambiar aun queriendo.

No tenemos las instituciones que queremos, pero tenemos las instituciones que están allí establecidas y sencillamente nosotros estamos haciendo todo lo posible por remar en contra de la corriente, a pesar de las dificultades, ocupando los espacios institucionales y participando en la ruta electoral para que la población tenga por lo menos una opción distinta a lo que llaman el alacranato y a lo que llaman o lo que yo llamo el gobierno saliente, que son las opciones, esas son las únicas opciones.

En la vida real, cuando vayamos al tarjetón electoral y tengamos las opciones, van a estar ese grupo en el que la población no confía y va a estar la opción de Nicolás Maduro, que es el presidente saliente. No tiene opción el país para elegir. Si María Corina logra inscribir su candidatura, su nombre, dentro del CNE, probablemente la apoyaría, como he dicho, tendríamos que evaluar cómo están las encuestas, cómo están los números.

Contreras quien fue despedido de Globovisión tras protagonizar un impasse con un diputado oficialista, afirmó que no tiene recursos para su campaña.

«En este momento no tenemos recursos, es una de las principales preguntas que me hacen en redes sociales. Yo me río porque dicen, ¿y de dónde sacó los millones para la candidatura? Todos lo hemos hecho hasta este momento a través de la vida virtual. Lo demás lo hemos hecho con nuestras manos, con el esfuerzo de nuestros amigos. Hemos hecho una campaña con logotipos, con pantallas, eso ya lo he explicado en otras entrevistas, con cosas muy modestas y muy sencillas».

«Hasta ahora no tenemos recursos, pero sí es cierto que obviamente van a llegar los recursos porque van a venir los apoyos de diferentes sectores y no precisamente del Gobierno ni de dinero sucio ni de dinero de la corrupción o de sectores oscuros. Pero le puedo asegurar al pueblo venezolano que esos recursos que vayan a venir van a ser bien administrados, van a ser recursos transparentes».

