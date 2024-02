El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello refirió este lunes a la expulsión de Voluntad Popular de la Internacional Socialista, y celebró que esto ocurriera luego de que el secretario general de AD en resistencia, Henry Ramos Allup y miembros de Un Nuevo Tiempo asistieron al Consejo de la Internacional Socialista que fue inaugurado este sábado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez en España.

«Gracias a la presencia de Ramos Allup en la Internacional Socialista que, no fue solo, se llevó a la gente de UNT. Para ellos lo sustantivo no es el acuerdo del tema electoral porque eso es lo mismo que está escrito en el Acuerdo de Barbados, ellos fueron para que se rasparan a Voluntad Popular, porque se puso a la extrema derecha», expresó esta tarde en rueda de prensa del PSUV.

«Nos alegra muchísimo esa posición de Ramos Allup y la expulsión de VPque era socialista hasta hace pocos días y no lo sabíamos, pensamos que era de derecha. Mira lo que han logrado en España, Ramos Allup y la gente de Rosales».

Asimismo, afirmó que VP fue expulsada por «las peleas» de la oposición democrática.

«Que hipócritas son, nosotros no, sino ellos, esa gente vive matándose, tienen su problema y lo llevaron a España. Todo tiene que ver con plata, lo que se robó Leopoldo López, Juan guaidó. Hoy salió el señor Diego Arria diciendo que los recursos los administraron con James Story, yo lo dije ese es el mayor pillo de todos, lo dijimos con tiempo, es un pleito de plata. Así viven todos ellos fuera de Venezuela como unos magnates con el dinero que le robaron al país, es un desconomiento de los acuerdos de Barbados», sentenció.

Voluntad Popular dice que hace 7 años se distanció de la Internacional Socialista

El partido político Voluntad Popular reaccionó este lunes a la noticia sobre su expulsión de la Internacional Socialista, y destacó que hace siete años no forma parte activa de la IS.

«En Voluntad Popular creemos que la lucha contra las dictaduras y las autocracias no debe distinguir entre ideologías. Nuestro distanciamiento se dio porque entendemos que este no es un valor compartido por todos los miembros de la IS, algunos de los cuales han sido flexibles o silentes ante la dictadura que hoy oprime a los venezolanos», suscribe comunicado enviado a esta redacción. «Por estas diferencias que hemos visto prolongarse a través de los años hemos estado inactivos en esa agrupación desde hace casi una década».

Pese a esto, la tolda naranja de Leopoldo López, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, Freddy Superlano, entre otros, agradeció a líderes socialistas que pese a que ideología, están comprometidos con la causa democrática venezolana.

La vicepresidenta de la Internacional Socialista, Paulina Lampsa, anunció desde la Comisión Latinoamericana la decisión de expulsar a los partidos políticos la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Guatemala y Voluntad Popular de Venezuela.

Lampsa señaló que ambos partidos han sobrepasado los códigos éticos de la organización al modificar su línea ideológica.

«UNE ha cambiado su enfoque y durante las pasadas elecciones presidenciales tomó una posición bastante extraña. Por su parte, Voluntad Popular ha cambiado sus posturas más recientemente, dirigiéndolas cada vez más hacia la derecha», explicó.

Y añadió: «Estos dos partidos muestran que no quieren pertenecer a la Internacional Socialista, y por ende, hemos decidido expulsarlos. Vamos a someter esta decisión a votación».

La medida ha generado controversia en el ámbito político latinoamericano. Se espera que la votación para ratificar la expulsión de ambos partidos se realice en las próximas semanas.