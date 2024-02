En un mundo donde las historias de superación y la resistencia al autoritarismo resuenan con más fuerza que nunca, la periodista y escritora María Elena Lavaud nos sumerge en la complejidad de un polémico personaje con su último libro, ¿Quién es J. J.? que incluye más de 100 testimonios y una entrevista a J. J. Rendón, el estratega más perseguido del mundo. Este lanzamiento no es solo una incursión sin precedentes en la vida personal y profesional de un experto en campañas electorales presidenciales, que se ha forjado con resiliencia y cuyo trabajo impacta la vida de millones; un hombre amado por muchos y odiado por otros, calificado por el diario ABC en español como uno de los 10 estrategas más influyentes del mundo; es también el inicio de una saga biográfica que promete alumbrar las esquinas menos exploradas de figuras continentales.

La obra presenta un perfil sin precedentes de Juan José Rendón, —conocido en los círculos de poder simplemente como J. J. —un hombre cuya infancia estuvo marcada por desafíos que para muchos ya presagiaban las dimensiones que llegaría a alcanzar en su campo de trabajo.

A lo largo de las páginas, Lavaud revela cómo un niño que dada su miopía aprendió a desarrollar aún más sus otros sentidos y que era objeto de acoso, se convirtió en un titán del arte de la estrategia, las campañas electorales más difíciles y la resolución de crisis y conflictos a nivel internacional.

Durante el proceso de escritura, Lavaud tuvo acceso a documentos, fotografías, notas personales, y fue también testigo de reuniones estratégicas en momentos críticos de campañas electorales; sostuvo conversaciones íntimas con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, todo lo cual ha dotado al libro de una minuciosidad y una profundidad remarcables. Por otra parte, también tuvo acceso a su poesía, una faceta completamente desconocida para la mayoría. Entre los documentos inéditos que tuvo oportunidad de revisar, se encuentran poemas escritos en fragmentos de hojas de cuadernos, bolsas de papel, e incluso servilletas, que hablan de una sensibilidad que pocos imaginan.

—¿Qué es lo más significativo de esos poemas?

—¡Que existan! en primer lugar. Nadie imagina que una figura tan polémica y rodeada de conflictos tenga esa sensibilidad. En segundo lugar el pudor con el que todavía ve esa faceta suya, al punto de que se niega a calificarse como poeta por el inmenso respeto que les tiene a los poetas de verdad, entre comillas. Los poemas son muy reveladores. Hay algunos acerca de temas fundamentales de la existencia, del ser humano, y me impresiona que los escribiera siendo apenas un adolescente. Lo interesante es que me permitió no solo leerlos, sino que luego de insistir mucho, accedió a que los editara para publicarlos y ese libro también está disponible en Amazon.

Se titula Polvo en el viento y el prólogo lo hizo el poeta Gustavo Tovar-Arroyo.

—En cuanto a tu libro Quién es J. J., ¿Qué es lo más revelador?

—Voy a responder con una frase que me dijo él mismo al leerlo: “¡Parece una confesión!”

—En el título dice que recopilaste más de 100 testimonios. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo?

—Siete años, por varias razones. Primero por el tiempo que hay que invertir en producir y procesar esos testimonios; luego, cuando ya estaba lista para publicar, surge en Venezuela el gobierno interino de Juan Guaidó, donde lo nombran estratega general del comité para atender la crisis, entonces decidí suspender todo y esperar al menos un par de años para que toda esa experiencia se decantara y poder incluirla en el libro. Eso me llevó a una nueva ronda de encuentros con él y en consecuencia, a buscar testimonios adicionales. Entonces la espina dorsal de la historia es una larga conversación que se prolongó varios años y que se pasea por temas candentes, no solo de la política sino de los tiempos complicados que estamos viviendo, de sus vivencias, de sus afectos y sus preocupaciones. ¡Hablamos de todo! Adicionalmente, hay que contar el tiempo que me llevó procesar el material y escribir cuidando de mantener la atención del lector. Fue un trabajo de filigrana, complejo, si se quiere, y estoy muy satisfecha con el resultado. Creo que después de leerlo, cada quien tendrá mejores herramientas para sacar sus propias conclusiones. Honestamente, es un libro revelador, que deja mucho, lleno además de anécdotas sorprendentes. No es solo la historia de un personaje de altísima exposición, es el reflejo de un universo particular, de una vida que se vive muy distinto a la mayoría; no peor ni mejor, solo distinto.

—¿Cuáles fueron los testimonios más reveladores?

—No puedo decir que unos sean más reveladores que otros porque todos aportan visiones que van alimentando la historia. Sin embargo, puedo decir que me impresionó y me dio mucho gusto conocer y entrevistar a sus padres, porque allí están las primeras pistas que construyen a este personaje tan particular. Me conmovió ver cómo fueron moldeando a un niño diferente a otros de su edad; cómo Zoraida, su madre, con una sensibilidad muy especial, al confiar plenamente en su hijo le sembró a él una confianza muy importante en sí mismo. Pude explicarme muchas cosas cuando supe por ejemplo del profundo sentido del patriotismo que toda la vida ha tenido su padre, Juan José, y que le inculcó a sus hijos, como venezolano, como ser humano y como oficial del ejército garante de la institucionalidad que fue, el más condecorado de su época, por cierto. Entonces comprendes de dónde viene su empatía y a la vez su disciplina y el rigor con el que desarrolla su trabajo, su amor por Venezuela, sus principios innegociables.

El libro, que marca un hito en la literatura de no ficción política, en poco tiempo ha generado un feedback que se repite en los lectores: «es un libro que atrapa, que provoca no parar de leer pero que a la vez no quieres que se acabe». El prólogo, escrito por el prestigioso consultor político y autor de varios libros y ensayos Liébano Sáenz, condecorado varias veces internacionalmente por sus aportes al gobierno federal mexicano, resalta la habilidad de J. J. para navegar la revolución digital, transformando los paradigmas de comunicación y poder. En resumen, Lavaud ofrece un viaje literario que entrelaza la intriga política con el drama humano y promete grandes revelaciones para los ávidos seguidores de los grandes temas del momento y de la complejidad del ser humano.

Acerca de la autora:

María Elena Lavaud es periodista, escritora y editora. Por 18 años ininterrumpidos fue productora y conductora de programas de noticias, entrevistas y análisis político en la radio y la televisión de Venezuela (Globovisión, Circuito Unión Radio), desde donde fue además corresponsal para varias cadenas y canales de noticias internacionales (Telvisa/ECO, Visnews, QAP Noticias).

Al emigrar a Miami en el año 2014, fundó su propia agencia de servicios editoriales, MEL Projects Publishing & Entertainment, con la cual promueve la publicación independiente de nuevos y reconocidos autores a través de plataformas de autopublicación. Al mismo tiempo, ha desarrollado un método de coaching literario que ha servido para que decenas de autores emprendan su sueño de escribir, y lo ha convertido en un libro titulado Súbete al tren, mi método de coaching de escritura potenciado en 10 pasos por la inteligencia artificial disponible en Amazon, versión inglés y español.

Como autora, ha escrito Días de rojo, publicado en Venezuela y Colombia por Ediciones B, Grupo Z de España, un libro de autoficción inspirado en sus propias vivencias al cubrir el intento de golpe de estado de Hugo Chávez (Venezuela,1992); La Habana sin tacones, crónicas de viaje a Cuba, que ha vendido más de 20 mil ejemplares y resultó ganador del Internacional Latino Book Award en 2017; Tatuaje de lágrimas, ispirada en un caso real de violencia doméstica, publicada en España por Ediciones Dauro y en Venezuela por Ediciones B. El monólogo teatral inspirado en esta novela debutó en el Festival Internacional Havanafama, fue presentado en dos temporadas de Paseo de las artes (Miami) y en Teatrex (Venezuela). En Estados Unidos la novela se publicó de forma independiente y fue reconocida como Most Inspirational Fiction Book en el International Latino Book Award (2016) en Los Ángeles. La versión en inglés de esta novela, Clarissa, recibió mención de honor en London Book Festival (2017).

