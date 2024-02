Luego de que el presidente de la AN, Jorge Rodríguez dijo que no viajarán más para negociar con la Plataforma Unitaria, varios analistas coinciden que esto no es aconsejable porque las negociaciones deben llevarse a cabo fuera del país para obtener mejores resultados.

El politólogo Ricardo Ríos explicó que las frecuentes reuniones en Caracas confirmadas por Jorge Rodríguez hablan de una negociación “dinámica”, pero con resultados “mediocres”.

Apuntó que históricamente, las negociaciones políticas de alto nivel entre dos actores en conflicto se celebran en un tercer país como mediador para evitar que factores internos afecten esos diálogos. La primera razón de peso es que las conversaciones transcurran “de bajo perfil”, en un ambiente más privado que el que existiría en el país de interés, aseguró.

“No es fácil reunirlos de manera secreta o informal de manera permanente. La diplomacia de micrófonos contamina mucho la posibilidad de acercarse con rapidez a un acuerdo”, expresó Ríos en entrevista con la Voz de América.

En este mismo orden de ideas, Giulio Cellini, abogado versado en procesos de transición y analista de relaciones internacionales, subrayó que es usual y “aconsejable” mantener las negociaciones fuera del país.

“Se minimizan los riesgos de que la negociación sea manipulada, de que se ejerzan presiones o se ejerza influencia por parte de otros actores políticos, los medios de comunicación o sectores interesados en que la negociación no tenga éxito”.

Por su parte, Piero Trepiccione, politólogo del centro de pensamiento venezolano Gumilla, evaluó que la negociación venezolana se situó en el extranjero para “decantar la presión” de dialogar “en el lugar del conflicto” y “con la mirada atenta del país”.

“Se buscó hacerlo fuera del país para decantar esa presión y ampliar un poco el tema de la confianza entre las partes. Implica hacerlo con más tranquilidad y eso puede hacer fluir mejor las ideas y las posibilidades de acuerdos”, manifestó.

A su juicio, la demanda oficialista de que los diálogos sean domésticos e incluso con la participación de otros factores políticos es “una jugada inteligente” de Nicolás Maduro, que busca “generar contrariedad en la contraparte”.

“Con esto, él granjea un apoyo interno y busca potenciar una legitimidad alternativa a la que se considera en el proceso de negociación internacional”, es decir, a la Plataforma Unitaria, comentó Trepiccione.

Jorge Rodríguez sobre negociación: «No viajaremos más para ningún lado»

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez enfatizó este jueves que la negociación con la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria no tendrá más viajes al exterior porque las rondas de diálogo se llevarán a cabo en Caracas.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Rodríguez afirmó que a partir de ahora, las reuniones tendrán que ser en la capital venezolana, luego de que Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora recordó que según el memorando de entendimiento, todas las reuniones deben ser fuera del país y las mismas deben ser de carácter reservado.

«Nosotros nos vamos a reunir con todas y con todos. A partir de ahora nos reuniremos y que los medios sepan qué estamos hablando. No viajaremos más para ningún lado, lo que quieran firmar, lo firmamos aquí en Caracas, Venezuela», expresó Rodríguez.

Asimismo, compartió un video que recoge parte de sus declaraciones de este miércoles:

«Me quedé abismado con las declaraciones de Blyde porque cuando un ser humano dice hablen con nosotros, la única oposición verdadera, no hay mayor demostración de racismo; y la segunda cosa que le escuché decir a Blyde es que ellos preferían reunirse en el exterior como las otras reuniones para evitar la presión mediática. Eso es mentira porque durante 8 meses nos reunimos al menos en 14 ocasiones en Caracas, los representantes de la PUD y del Gobierno bolivariano».

Reveló que se han reunido en otras ciudades y han firmado acuerdos: «No hemos tenido problemas con eso, pero decir que no se puden reunir en Caracas porque le ponen muy nervioso los periodistas no solo es mentira, sino una tontería flagrante».