El dirigente nacional de PJ Juan Pablo Guanipa hizo un llamado a los venezolanos que quieren un cambio político a no perder la esperanza.

«Chávez y Maduro no han podido con la nación venezolana. Todo lo que han hecho es para tratar de que creamos que no hay ninguna posibilidad de liberarnos de ellos y que tenemos que resignarnos. Este pueblo no se va a resignar, va a pelear hasta que logremos mandarlos pal cara**. Si queremos futuro tenemos que sacar a Maduro», expresó durante una asamblea ciudadana en Maracaibo, estado Zulia.

Juan Pablo Guanipa ratifica que PJ exigirá condiciones electorales para que MCM gane en 2024

El pasado 15 de diciembre, Guanipa reafirmó que la tolda aurinegra está comprometida con lograr el cambio político en 2024 con María Corina Machado como candidata presidencial.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, destacó la presencia de Machado en el Comité Nacional del partido, en el que se le dió su apoyo de cara a las venideras presidenciales.

«MCM nuestra candidata, la de todos los venezolanos que queremos un cambio en nuestro país, que aspiramos a rescatar la democracia, la libertad y que queremos que esta sea una patria de progreso, de bienestar, donde todos tengamos oportunidades de estudio, trabajo y emprendimiento y en el que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida».

Subrayó que los justicieros acompañarán la candidatura de la ganadora de la Primaria: «PJ acompañará esta candidatura con optimismo, entrega, vocación de servicio y saldrá junto a María Corina a presentar un gran proyecto de nación y a exigir condiciones electorales para que el cambio sea posible».

Henrique Capriles no estuvo presente en el Comité Nacional.

Ese mismo día, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales tildó a Guanipa de traidor por no asumir la gobernación del estado en el año 2017 y haberle cedido el puesto a Omar Prieto, miembro del PSUV.