El Gobierno de Nicolás Maduro tiene intenciones de seguir avanzando en cooperación técnica de alto nivel con la Oficina de la ONU para los DDHH, siempre y cuando no haya injerencias.

Así lo manifestó el canciller, Yván Gil al informar que sostuvo una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Volker Turk.

«Reafirmamos el compromiso de Venezuela con las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, expresamos nuestra firme disposición a seguir colaborando con su oficina, manteniendo el principio de no interferencia y respeto mutuo», se lee en el mensaje en su cuenta X que acompañó con una fotografía de ambos.

El pasado jueves 15 de febrero, Gil informó que el Gobierno suspendió la actividad de la oficina en Caracas y fijó un plazo de 72 horas para que abandonaran Venezuela.

Según Gil la decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.

Venezuela considera “sesgada” a la oficina de la ONU, reprochó en comunicado oficial.

Los 13 empleados de la Oficina de DDHH de la ONU salieron del país

Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela dejaron ya el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor, confirmó el martes 20 de febrero a EFE, la portavoz del organismo Marta Hurtado, después de que el Gobierno ordenara suspender sus actividades.

La oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí, agregó la fuente oficial.

La portavoz no dio más detalles sobre la salida de los empleados, aunque el propio Nicolás Maduro aseguró que ya se había completado el sábado, cuando se cumplía el plazo de 72 horas que se había dado a los funcionarios de la oficina para dejar el país.

Maduro aseguró en su programa semanal de televisión que la oficina «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

«Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen», aseguró el líder chavista.

La antecesora de Türk al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.

La suspensión se anunció un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurase que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.