El exembajador Diego Arria reprochó que durante años, Estados Unidos no haya tomado en serio la crisis generada por el chavismo y han sido una «desgracia».

«Es más fácil decir que la culpa la tiene Juan González, no es él el responsable, sino el gobierno de Estados Unidos que nunca ha sabido orientar el proceso, cuando estaba James Story manejó el gobierno de Guaidó y Leopoldo López, lo dirijía directamente y como eran los que manejaban el dinero sabían dónde presionar y dónde no presionar, esa ha sido la desgracia».

A su juicio, los americanos no han tomado en serio lo que pasa en Venezuela: «A pesar de que lo saben, saben lo que significamos como fuerza destructiva en América Latina y más allá, como asociados a Rusia, a Cuba; y a pesar de todo eso mandan a Juan Gonález; cuando tienen un problema en otro lugar del mundo mandan al director del FBI, al director de la CIA, o al secretario de Estado, pero a nosotros nos mandan a Juan González», reprochó en entrevista concedida a Nehomar Hernández.

Juan González, el principal asesor para América Latina del presidente estadounidense Joe Biden renunió y dejará su cargo en marzo, informó Bloomberg.

Fuentes dijeron a la agencia que esto podría complicar el impulso de Estados Unidos para lograr elecciones verificables y con condiciones electorales y políticas, a cambio de un alivio de sanciones.

González que ha sido factor clave en el proceso de negociación que se desarrolla entre EE. UU., el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria, será reemplazado por Daniel Erikson, actual subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, expresó otra fuente a Bloomberg.

Arria también refirió a las elecciones presidenciales y descartó que María Corina Machado pueda inscribirse como candidata.

«Creo que no es probable 6 años más de Maduro, no es probable, pero claro que es posible. Creo que no habrá elecciones con MCM, porque eso es el suicidio del régimen. No importa que pongan 15 alacranes porque esos no llegan ni a 5 %, Maduro tampoco, sería lo mismo que la Primaria, por eso no importa la trampa que hagan, ellos saben que no pueden correr el riesgo de enfrentarse con MCM».

Indicó que el Gobierno de Maduro permitió la Primaria porque al igual que la oposición y la comunidad internacional, no se imaginaron que Machado sería la ganadora.

«Esto fue un tsunami que descalabró a los partidos políticos, al régimen y a la comunidad internacional».