Las centrales de trabajadores que participan en la discusión para establecer un método de consulta para uno de los problemas más graves del país, avanza, pero todavía no hay acuerdos en cuánto debería establecerse el salario mínimo. En año electoral, la Central Bolivariana afecta al Gobierno afirma que el Gobierno no puede aumentar a 200 dólares porque no tiene recursos.

Según reporte de Banca y Negocios, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres explicó que, después de una serie de reuniones, se logró un consenso entre la centrales ASI Venezuela, la Federación General de Trabajadores y la CTV para plantear un monto estimado de salario mínimo.

Precisó que de 12 indicadores han tenido disponibilidad de 8; entre ellos, índice de inflación, PIB, el impacto de las sanciones en la economía, lo que ha permitido “poner un monto sobre la mesa” una propuesta de incremento salarial.

“Nos faltan otros indicadores, el valor de la canasta alimentaria oficial y el presupuesto, pero con estos ocho podemos trabajar, y con base en estos indicadores, utilizando como referencia la canasta alimentaria del Cendas-FMV, aspiramos un salario de arranque que no sea inferior a los 200 dólares mensuales y esperamos que a partir de marzo se pueda aplicar, porque ya tenemos los indicadores de cierre del año 2023”.

Será este miércoles 21 de febrero cuando se llevará a cabo una plenaria de las centrales laborales para terminar de definir la metodología de fijación del salario, que contará con la participación de cinco miembros por cada organización que participó el Foro de Diálogo Social. Debatirán los argumentos para lograr el mayor consenso para establecer un monto a la mayor brevedad posible.

Central Bolivariana mete el freno

Por su parte, el coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López recordó que el Foro de Diálogo Social, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, que se ha venido reuniendo desde hace año y medio, no tiene ninguna atribución de fijar el salario mínimo en Venezuela, sino de generar un mecanismo de consulta.

“La metodología es sencilla: a lo largo del año se van evaluando las principales variables económicas, se establecen parámetros de consulta y luego se presenta ante el Presidente de la República, puede ser en conjunto o de forma individual cada sector, pero la CTV se fue adelante y no es cierto que está garantizado ese aumento para marzo”.

Subrayó que desde la central oficialista han venido apoyando la política de recuperación para el Ingreso Mínimo Integral indexado, la cual debe conducir al fortalecimiento del salario.

“No es cierto que el sector público esta ahorita en capacidad de ofrecer un aumento considerable, la recuperación económica pasa una recuperación de los ingresos fiscales del Estado venezolano para llegar a un salario sustancial”.