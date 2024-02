Funcionarios de la Casa Blanca estarían acercándose a delegados de Nicolás Maduro para reanudar los vuelos de deportación a Venezuela, luego de que el oficialismo detuvo el programa en enero.

Así lo expone un reporte de El Nuevo Herald de este jueves.

«La pausa de un mes de los vuelos es un revés en un programa que tuvo vaivenes desde que comenzó en octubre. Estaba previsto que los vuelos fueran realizados una vez por semana; pero Maduro detuvo los vuelos después de que la administración Biden dijera que permitiría que expiren ciertas licencias otorgadas que levantaron parcialmente sanciones», suscribe el texto del medio estadounidense.

Si bien los cruces fronterizos han disminuido en las últimas semanas, la suspensión de los vuelos se produce en momentos en que los migrantes venezolanos han aparecido en los titulares del país con dos episodios criminales violentos, incluyendo el asesinato de una estudiante en Georgia y otro de un policia venezolano retirado en Miami.

El Departamento de Estado se negó a hacer comentarios, pero un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que siguen trabajando con los países de todo el hemisferio para abordar la crisis migratoria.

“Los migrantes que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos, incluyendo a los venezolanos, están siendo expulsados o devueltos diariamente a sus países de origen y, en algunos casos, a México”, dijo el funcionario del DHS. “Si los migrantes venezolanos no aprovechan las vías legales, como los procesos de libertad condicional de CHNV, o no utilizan las citas de CBP One para presentarse en un puerto de entrada, están sujetos a expulsión. Si no logran establecer una base legal para permanecer, serán expulsados o devueltos a México o repatriados a Venezuela, y enfrentarán una prohibición de admisión de al menos cinco años”.

Venezuela deja de aceptar vuelos de migrantes deportados de EE. UU. y México

Venezuela ha dejado de aceptar vuelos de migrantes deportados de Estados Unidos y México, lo que aumenta la presión sobre el presidente Biden para que aborde la continua avalancha de nuevas llegadas a Estados Unidos, reportó Nueva York Post.

Los vuelos desde Estados Unidos a Venezuela cesaron a finales del mes pasado, según informaron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal.

Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras muestran que en octubre, noviembre y diciembre el gobierno enviaba de vuelta a entre seis y siete mil personas al mes en vuelos de repatriación. Ese número se redujo drásticamente a 2.727 personas en enero, muestran las estadísticas.

La administración del presidente Nicolás Maduro cumplió sus amenazas de anular un acuerdo alcanzado en octubre pasado para que los vuelos entraran en el país, después de que EE.UU. reimpusiera sanciones económicas al país, diciendo que Caracas no había restaurado el orden democrático, explicó el medio.

Venezuela también ha reclamado una parte de la cercana Guyana, rica en recursos, lo que ha avivado aún más las tensiones con Washington.

La decisión de Caracas también cierra la puerta a la aplicación de las leyes de migración de México, que acababa de reanudar las deportaciones directas a Venezuela a finales de diciembre.

En el pasado, las autoridades mexicanas habían trasladado en avión a migrantes desde la frontera estadounidense a ciudades del sur, en un intento de desalentar la avalancha de llegadas de venezolanos a Estados Unidos, explicó el Wall Street Journal.

No hay vuelos comerciales directos de EE.UU. a Venezuela, y México tampoco deportará a venezolanos a través de vuelos comerciales, señaló el medio.

La suspensión de los vuelos de deportación no es una medida formal, dijo al Journal una persona cercana al asunto. En su lugar, los diplomáticos están supuestamente bloqueando las salidas de los vuelos al no verificar la ciudadanía de los deportados.

Venezuela amenaza a EE .UU. con revocar vuelos de repatriación «si da paso en falso»

El pasado 30 de enero, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez anunció que si Estados Unidos toma la decisión de revocar las licencias al petróleo y el gas, como ya lo hizo con el oro, Venezuela no aceptará los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde el país norteamericano.

En un mensaje en su cuenta X, Rodríguez subrayó catalogó como grosero e indebido chantaje, el plazo del Departamento del Tesoro que le dió al Ejecutivo venezolano hasta abril, para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Barbados.

«Venezuela toda rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de EE .UU. Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos», suscribe el texto en respuesta al portavoz del Departamento del Tesoro, Matthew Miller.

Además, Rodríguez dijo que pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al «deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano».

El Gobierno de Nicolás Maduro confía en que inspirados «en su gloria y dignidad histórica podrá recuperar la economía con esfuerzo propio en unión nacional».

EE . UU. advierte que sanciones volverán en abril si Maduro no cumple acuerdos

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtió este martes que el alivio de sanciones petroleras sobre Venezuela solo continuará si Nicolás Maduro cumple con el Acuerdo de Barbados.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Miller explicó que en respuesta a las acciones antidemocráticas de los representantes de Maduro, Estados Unidos revocó el alivio de las sanciones para el sector del oro de Venezuela.

«El alivio para los sectores del petróleo y el gas venezolanos se renovará en abril solo si los representantes de Maduro cumplen sus compromisos».