El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello dijo la noche de este miércoles que, la delegación de la Negociación de la Plataforma Unitaria no fue a firmar el documento de propuestas al CNE en la AN porque «no están interesados en elecciones».

«Ellos no fueron a firmar, parece que no están interesados en elecciones. No les importa; bueno en realdiad es que no se gobiernan. Tienen jefes que un día le dicen una cosa y otro día le dicen otra cosa. Los alientan para una cosa y luego para otras cosas no. Le dijeron hace tiempo que buscaran a otra persona que no sea la señora María…», expresó en su programa semanal Con el Mazo Dando.

Cabello felicitó a Jorge Rodríguez por haber logrado que 50 partidos firmaran en la AN la propuesta de calendario que entregarán al CNE, este viernes.

«Yo firmé por el PSUV, allí estaban los que creen en elecciones, los que no creen no estaban allí. Los que creen en golpes de Estado, en salidas violentas, no estaban allí. Ojalá que el CNE recoja esas recomendaciones que están hechas de forma objetiva».

Reiteró que en Venezuela las elecciones las hace el CNE: «No estamos intervenidos, no va a venir la OEA, ni los gringos, ni los que andan hablando gamelote. Ganará, el que saque más votos».

Seir Contreras no firmó propuesta porque no amplía garantías electorales para presidenciales

El expresentador de Globovisión y precandidato presidencial Seir Contreras informó que, se retiró del Palacio Legislativo luego de que manifestó su decisión de no firmar el documento final que será presentado ante el CNE, y que contiene propuestas paras las presidenciales.

En un video en su cuenta Instagram, destacó que el documento no reúne las verdaderas garantías que debía contener y por las que fue convocada la mesa.

«No es amplío, no es imparcial y favorece solo a algunos sectores políticos. No reúne la mayoría del sentir del país».

«La razón de ser de la convocatoria no se trata únicamente del calendario, sino que plantea la ampliación de garantías electorales ya establecidas en nuestra legislación patria. De nada sirve recibir propuestas o escuchar planteamientos, si estos no son tomados en cuenta».

Firman propuesta para fecha de presidenciales en la AN sin la Plataforma Unitaria

La tarde de este miércoles, finalmente se llevó a cabo la firma de la propuesta para el cronograma electoral que será presentado ante el CNE, en ausencia de delegados de la Plataforma Unitaria, pese a que asistieron a una reunión previa la semana pasada.

En declaraciones al país desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, la junta directiva de la AN encabezó la reunión como parte de la Gran Jornada de Diálogo Nacional para la firma de la propuesta de calendario electoral por parte de las organizaciones políticas y otros sectores.

Jorge Rodríguez, presidente de la AN, destacó que la propuesta que presentarán al CNE fue posible tras 9 rondas de trabajo con los sectores políticos, económicos, culturales, sociales, y más de 150 reuniones que llevaron a más de 500 propuestas.

En el documento firmado por 150 representantes de todos los sectores se incluyen tres elementos principales: principios de la elección presidencial, garantías electorales para todos y todas; y el cronograma.

Subrayó que será el CNE quien tomando en cuenta las propuestas defina y comunique la fecha y cronograma para las venideras presidenciales. Asimismo, aseguró que en esta firma está representado más del 84 % del voto popular del país, con base en las últimas elecciones regionales de noviembre de 2021.

De acuerdo a la transmisión de Venezolana de Televisión, el documento fue firmado por dirigentes del Gran Polo Patriótico, el PSUV, miembros de Fuerza Vecinal, Conindustria, Prociudadanos, Cambiemos, Luis Ratti, Claudio Fermín, Juan Barreto, Luis Augusto Romero, Luis Parra, Juan Carlos Alvarado, Ilenia Medina, Pablo Zambrano, entre otros.

Rodríguez dijo que la firma de esta propuesta es una demostración al mundo de que, siempre será mejor la palabra y el encuentro.

«Para que desde la diferencia consigamos puntos sobre temas trascendentes».