Con la llegada del último mes del año, los venezolanos ajustan costos para cumplir con las tradiciones navideñas venezolanas, y la cena de 24 y 31 es una de las más importantes. Para este 2023, se necesitan unos 150 dólares para preparar 100 hallacas, pernil y pan de jamón.

Un reporte especial de Banca y Negocios recogió testimonios de amas de casa y cocineros que se han dedicado durante años a esta tradición.

Eimilyn Muñoz es una emprendedora de 34 años, madre de tres y desde hace nueve años se dedica, en los últimos meses del año, a la preparación y venta de hallacas por encargo. Precisó que para 100 hallacas se deben invertir 104 dólares.

Además de las hallacas, los otros protagonistas de la cena decembrina venezolana son el pernil y el pan de jamón y en muchos hogares no falta la ensalada de gallina. En el caso del pernil o pierna de cerdo fresca, se trata de la extremidad trasera (sin curar) del cerdo, el cual está disponible con y sin hueso y puede ser adquirido entero o en mitades.

El precio actual del pernil en el país oscila entre los 6 y 7 dólares por kilogramo para la temporada navideña.

En cuanto al pan de jamón, para la primera semana de diciembre, los costos del pan de jamón tradicional oscilan entre los 12 y 15 dólares en panaderías y vendedores artesanales o emprendedores.

«Si una familia venezolana desea elaborar 100 hallacas, preparar un pernil y comprar un pan de jamón, deberá contar al menos con 143 dólares. El monto puede variar de acuerdo con la cantidad de hallacas y el tamaño del pernil que deseen consumir», suscribe el texto en la página web de Banca y Negocios.

Vacas y compras por parte

Una enfermera caraqueña contó que junto a sus hijos empezaron a planear el presupuesto desde hace semanas.

“Yo, con mi sueldo, no puedo sola y uno solo de mis hijos no podrá con todos los gastos, pero entre los tres me dijeron que sí se puede. En la primera quincena de diciembre prepararemos unas 40 hallacas y luego, para el 26 de diciembre veremos si haremos más”, expresó Elena Figueroa. “Recortamos unos gastos, ajustamos otros, pero no dejaremos de hacer hallacas porque parte de eso es nuestra navidad”.

Por su parte, Josué Barrios, un contador público que trabaja de forma independiente indicó que en su familia, integrada por seis personas, entre ellos cuatro niños, tienen la intención de preparar 100 hallacas y para ello iniciaron la compra de ingredientes desde inicios de noviembre.

“No podemos pagar todo en un solo momento. Mi esposa y yo nos organizamos para ir comprando lo que se puede almacenar. Por ejemplo, aceitunas, alcaparras, pasas, hilo, harina de maíz, aceite, onoto, luego las carnes que podemos congelar y ya por último completaremos la proteína y los vegetales. Nosotros queremos que nuestros hijos aprendan esta tradición”.