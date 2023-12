Han pasado más de dos días, desde la última vez que la familia Abdul tuvo comunicación con el directivo de Súmate y miembro de la Comisión Nacional de Primaria, Roberto Abdul, y el Sebin confirmó que está bajo su control, pero no precisó dónde se encuentra y bajo qué condiciones.En declaraciones a la prensa, su esposa, María Eugenia Abad, aseguró no tener contacto con Abdul, luego de 48 horas desde su detención.

“Me preocupa su integridad física. Él toma medicamentos diarios por varias condiciones que tiene», expresó según vídeo de la Comisión Nacional de Primaria.

Explicó que la última vez que se vieron fue en su casa el miércoles en la mañana.

«Eran las 11:00 a.m., él iba entrando a mi casa y nos encontramos con mis hijas, conversamos sobre cuáles eran los planes del día, él iba a llevar unas camisas a la tintorería y luego iría a su oficina. No supe más nada y me enteré pasadas la 1:00 p.m., de las declaraciones del fiscal. En ese momento comenzó la angustia, busqué comunicarme con él y la última vez que vió su teléfono fue a las 11:44 a.m. Obviamente las llamadas no caían», relató.

Desde entonces, ha estado recorriendo las sedes del Sebin y los funcionarios le negaron información al respecto, pero fue este viernes cuando uno de ellos le confirmó que su esposo «está bajo el control y disposición del Sebin».

Sin embargo, no le dijeron en cuál sede estaba o si se encuentra en otro lugar.