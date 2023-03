El dirigente nacional de UNT Stalin González aseguró que el venezolano ha cambiado mucho desde la última elección presidencial, en 2012, y dijo que hoy el empleado público no tiene ninguna motivación de votar por Nicolás Maduro.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas en Unión Radio, el exdiputado de la AN 2015, criticó que Nicolás Maduro y otras figuras de su gobierno «no tengan escrúpulos».

«Estos señores del régimen no tienen escrúpulos, aunque ideológicamente parecieran de izquierda, en la práctica no lo son. Son un grupo que está aferrado al poder y han creado una desigualdad demasiado grande. No tienen cómo resolver el tema de los salarios y el país ha cambiado tanto que si hacemos un análisis, en 2012 cualquier podría decir que el empleado público era un voto duro de Chávez, pero hoy ¿Qué motivación puede tener alguien que gana 5 dólares para votar por Maduro?», cuestionó.

«El cuento de las sanciones no es creíble, el país está en crisis por la corrupción, por la mala inversión. Están contentos porque construyeron un estadio para la Serie del Caribe, pero es un solo estadio en 23 años», reprochó.

Respecto al estatus de la Negociación de México, González aclaró que no puede dar detalles. Sin embargo, aseveró que Nicolás Maduro intenta presionar la liberación de fondos diciendo que la Plataforma Unitaria no ha cumplido con su parte del Acuerdo Social, pese a que sabe que no es fácil.

«Se está haciendo todo el esfuerzo para que las cosas funcionen y fluyan, todo para que los venezolanos puedan acceder a esos recursos y cumplir con el acuerdo. No podemos hablar de lo que se está haciendo, pero sabíamos que no sería fácil, porque esos recursos no están bloqueados por una tontería, es un problema político que se volvió un problema jurídico y ahora, hay que resolver».

Estimó que más allá de si Maduro tiene voluntad política o no de avanzar en la negociación, es un tema de compromiso. «El acuerdo dice que las partes se comprometen a identificar los recursos, ese dinero no está bloqueado por nosotros. Pero lo importante es que se pueda dar lo acordado: que haya escuelas, mejores hospitales y se atienda el sistema eléctrico».