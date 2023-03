El coordinador nacional de Convergencia, Biagio Pilieri rechazó este martes que Nicolás Maduro, en su desespero por mantener la burbuja de falsa recuperación económica, ahora juegue con Inteligencia Artificial (AI) y use avatares que promueven que en el país no hay crisis; pese a que el salario mínimo se mantiene en cinco dólares y más de la mitad de la población vive en pobreza extrema.

«En la última jugada de Maduro y de quienes le acompañan por mantener su careta frente a los pocos que le creen, ha decidido recurrir a avatares de Inteligencia Artificial para promover una campaña sobre la Serie del Caribe y otra sobre la afluencia de temporadistas en Carnaval. Pero Maduro no usa muñecos para hablar de los salarios de hambre, de los hospitales sin insumos y mucho menos de los niveles de pobreza extrema que hay en el país», fustigó.

Hace una semana, en las pantallas de VTV se transmitió una cápsula en la cual unos supuestos periodistas hablaban de como la economía de Venezuela no está “tan destruida”, porque la ocupación hotelera para Carnaval estaba «copada». En otro video, un presentador mostró las supuestas ganancias que generó la Serie del Caribe, celebrada en Caracas: 10 millones de dólares en boletos para ver los partidos de béisbol, siete millones de dólares en comida comprada por los aficionados.

«La verdad es que el régimen no tiene vergüenza y siguen incurriendo en el descaro. Esto ocurre en medio de cientos de protestas, mientras los trabajadores están en las calles exigiendo salario justo y digno. Y mientras la mayoría del país está enfocada en consolidar el cambio político en elecciones, y que tendrán una poderosísima herramienta como La Primaria Presidencial 2023. De expresar su deseo de progreso, de prosperidad. El venezolano no quiere, ni se come más mentiras rojas», sentenció.