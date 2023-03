El dirigente de PJ y fundador de las ONG Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, Roberto Patiño emplazó este lunes a los líderes opositores a hablarle con la verdad a los venezolanos, y no proponer cosas que no son viables para el país. Aseguró que la mayoría no está decepcionada de la política sino de la politiquería.

«La política se está resignificando, no es correcto decir que la gente no quiere saber de política, no quiere saber es de politiquería ni de la confrontación estéril de los últimos años. Desde que arrancó el año, hemos tenido más de 1.000 protestas exigiendo mejoras salariales. Hoy hay protestas en La Candelaria, el 8 de marzo se movilizarán las mujeres y el 9 de marzo los jubilados. Hay un deseo de cambio, no existe la resignación. Pero el rol de la política debe ser acompañar desde el respeto. Nunca protagonizar sino estar desde atrás, acompañando las exigencias», declaró a Román Lozinski.

En este sentido, destacó la importancia de La Primaria, que a su juicio es «fundamental», pero también de que la dirigencia opositora hable con la verdad al país.

«Hay muchos jóvenes de distintos partidos recorriendo el país, acompañando a la gente. He visto muchos de los precandidatos recorriendo a Venezuela: Capriles, Prosperi, Delsa Solórzano. Pero el momento político, la coyuntura demanda de ese liderazgo que se posiciona para La Primaria, hablar con la verdad; no seguir proponiendo cosas inviables y hay que decir con todas sus letras que el modelo rentista se acabó y que la idea de cientos de millones de dólares y que hay que ver quién lo va a repartir no será más, ese país no va a volver».

Para Patiño, es momento de destacar la actitud productiva del país y enfatizó «la gente dice que no esperará más una limosna, que además de que se ha convertido en insuficiente es humillante. Lo que significa la bolsa Clap, una harina amarilla, lentejas chinas que dan indigestión, es una humillación para el venezolano. Para lograr el cambio debemos poner en el centro la participación del venezolano».

Rechazó que haya algunos líderes que siempre «bailan» entre participar o no participar. «Vemos afiches que dicen que la única opción es tal y eso no es así, la opción de cambio tenemos que ser todos y eso solo se logra con la participación».