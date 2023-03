El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano denunció este jueves que diez empleados del Sistema Integral de Atención Medica de Urgencia (Siamu) han renunciado durante los últimos días, debido al acoso laboral que sufren en sus puestos de trabajo y pidió al Ejecutivo la intervención del organismo encargado de las ambulancias de los centros de salud públicos.

En conversación telefónica con ND, el dirigente sindical, aseveró que en el Siamu no hay paz laboral porque lo que reina es el acoso.

«Ya son diez trabajadores que han renunciado por el acoso de las autoridades. Las persiguen, acosan, vejan. Ellos se sienten acosados porque los regañan, les gritan. No se miden y hay que decir que en su mayoría son las damas las que parecen esta situación».Asimismo, condenó que a muchos le niegan las vacaciones pese a que las tienen vencidas.

De acuerdo a la denuncia hecha por Zambrano, todo tiene un trasfondo político ya que la gerencia del Siamu no está de acuerdo con tener personal que sea de tendencia opositora al Gobierno.»Ellos manejan el tema político con mucha profundidad. Al que sienten que es de oposición, lo desechan y la gente no siente que haya paz laboral en este departamento».

En este punto, agregó «yo mismo he sido testigo porque pedí una reunión y no se pudo dar porque las autoridades pedían que no me acompañaran unos trabajadores específicos del mismo Siamu. Esto es una vejación. Eso sucedió hace unas semanas. Hemos pedido reuniones y nunca se puede pero llaman a los trabajadores para decirle que el que proteste será despedido», lamentó

Solo 1 ambulancia para 17 hospitales

El pasado 9 de febrero, Zambrano dijo en una entrevista televisiva que en el Siamu solo había una ambulancia operativa de las 23 con las que cuenta el organismo.

Y este jueves, posteó una foto en Twitter, del depósito donde se encuentran arrumadas todas las unidades que no están funcionando.

Detalló a ND que las unidades reposan en la parroquia Cementerio de Caracas y añadió «las fotos fueron captadas por los trabajadores, pese a que tienen mucho miedo; y es la prueba de la cantidad de ambulancias arrumadas, inclusive se ve claramente que algunas están irreparables».