El politólogo y exprecandidato a La Primaria, Nicmer Evan criticó este miércoles que el medio zuliano 3eraVoz haya tergiversado sus declaraciones con tono de «especulación», luego de que él se refirió a candidatos del G4 y dijo que no los apoyaría porque no sabe de qué viven.

«Lo dijo Nicmer Evans: Todo el que esté en campaña para La Primaria, o está robando o ya robó», fue el titular del medio web regional.

A lo que Evans refirió en un hilo de Twitter y estimó que el periodista que redactó la nota no vio el programa completo. «4 cosas: 1. Hice mención de tres excepciones, por lo tanto al final no son «todos». 2. Lo que dije es que lo seguro es que no apoyaríamos a ningún candidato del G4. 3. El comentario final de a quién apoyaré además es poco periodístico, y más cargado de saña política por el tono de especulación. Lamentable el nivel de http://3eravoz.com. Lo correcto sería que corrigieran la nota después de hacer su trabajo periodístico completo. 4. Al final debieron poner el link del programa para que la gente pudiese sacar sus propias conclusiones y verificar. Aquí lo pongo para que constaten lo que digo. Ver minuto 26 donde mencionó las excepciones a la afirmación».

¿Qué fue lo que dijo Evans?

En entrevista concedidas al Programa Caiga Quien Caiga, Evans planteó que en Venezuela se debe construir una alternativa política, pero que esto es un trabajo a corto, mediano y largo plazo.

Al tiempo que expuso las razones que lo llevaron a retirarse de la carrera de La Primaria. «Nosotros pensamos en el ejercicio de la reunificación de un sector de la oposición, era importante levantar el discurso político. Sin embargo, después del show y el ridículo que se vivió entre diciembre y enero con la prendida de ventilador que se mantiene hoy en el G4 y sus partidos derivados, con acciones políticas, inmaduras que además, están salpicadas de corrupción. La ausencia de ética y de principios que muestran quienes se señalan entre ellos como partidos corruptos y que están en un dilema, que no se pueden poner de acuerdo para darle un mensaje al país. Pero usan La Primaria para dirimir su guerra interna entre 4 partidos -AD, PJ, UNT y VP-; y no para hacerle una propuesta al país».

«Esto nos alejó de La Primaria, una opción que consideramos es válida, pero no vamos a prestar nuestro nombre para lavarle la cara a ellos».

Respecto a si sigue en pie su precandidatura presidencial, Evans dijo que no porque su movimiento -MDI- no tiene tarjeta electoral y además, es insostenible económicamente mantener una campaña política por más de un año.

«Los que se mantienen en La Primaria tienen un elemento común, a partir de todo los que han dicho que han manejado recursos, pero quién podría mantenerse por 15 meses en una campaña electoral. Es absolutamente insostenible. La única manera de ser precandidato a la presidencia es que hayas robado o estés robando. No hay otra manera».

Sin embargo, acotó que siempre habrá excepciones: «yo le tengo muchísimo respeto a MCM, así como a César Pérez Vivas y estoy observando con mucho sigilo a Benjamín Rausseo. Pero todo lo que rodea al G4 es una caja negra de incógnitas con relación al tema de dónde vienen los recursos. No puede ser un misterio en este país, de qué viven los políticos», sentenció.