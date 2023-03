El presidente de la FCU-UCV, Jesús Mendoza respondió a las críticas que le hicieron la periodista Patricia Poleo y el analista Humberto González, y aclaró que ningún estudiante que conforma la federación universitaria está de acuerdo con el paro de 48 horas que convocó la Fapuv. «No soy un esquirol y ustedes no conocen la realidad de la UCV», sentenció.

ND contactó al dirigente estudiantil luego de que Humberto González criticó en una entrevista concedida a Poleo, que la FCU-UCV no respaldó el paro de 48 horas de profesores universitarios convocado el pasado 28 de febrero.

«Dijeron que yo al militar en Fuerza Vecinal representaba los intereses del partido, que no era un dirigente estudiantil, sino un esquirol por no estar de acuerdo con la paralización de 48 horas de la Fapuv. Le aclaro que la federación está integrada por diferentes jóvenes independientes, pero también de partidos, diversos y estamos en contra de la paralización porque es un mecanismo obsoleto que no ayuda en nada a la universidad», declaró vía telefónica.

Mendoza quien tiene más de 6 años como representante estudiantil, aseguró que su militancia partidista no tiene nada que ver con su presidencia dentro de la FCU.

«Yo le respondo a los más de 6 mil estudiantes que votaron cuando yo salí electo. Mi militancia es externa, soy presidente de rojos, amarillos, verdes, morados. Eso no tiene nada que ver. Las declaraciones altaneras y faltas de respeto están fuera de lugar porque ni Patricia Poleo ni Humberto González saben lo que ocurre dentro de la UCV, ni conocen la realidad de la universidad, ni de la comunidad estudiantil».

Asimismo, recordó que la UCV tiene muchas carencias y lo han denunciado sin pausa. «Nuestras reivindicaciones están pulverizadas, tenemos una beca de 5 dólares, un comedor que no ha abierto en lo que va de año y con unas rutas de transporte que se paralizaron por falta de gasolina. Nosotros exigimos reivindicaciones estudiantiles pero con manifestaciones en la calle de manera pacífica, no a la paralización».

Este jueves, durante entrevista concedida a Poleo, el analista y articulista Humberto González Briceño refirió a Mendoza y lo calificó de rompe huelgas. «Es un esquirol», dijo Poleo.

«Ese personaje no es ningún dirigente estudiantil, sino un dirigente de Fuerza Vecinal, respondiendo a su partido. No es el tipo de dirigente que se necesita. La gente sabe que necesitamos caras nuevas, no importa que sean chavistas, o no. Gente que esté en la base sindical pero no estén comprometidos con los partidos, que se pongan a la orden de la gente».