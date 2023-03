De aquí a 2024, el tema de las inhabilitaciones será recurrente. Ya que analistas han advertido que la Contraloría puede repetir lo que hizo en Barinas, e impedir que el ganador de La Primaria se pueda inscribir para 2024. Pero este tema no se resolverá en la Comisión Nacional de Primaria sino en el seno de la Plataforma Unitaria.

El Cooperante tuvo acceso a información de primera mano este martes. «El tema no ha sido definido y tampoco acordado. Pero algo está claro: no será la Comisión Nacional de Primaria la que se ocupe de esto, ya que no está dentro de su mandato», suscribe el reporte especial.

La fuente pidió no ser identificada por no estar autorizada para declarar. «El mandato de la Comisión es llevar adelante el proceso de Primaria, otro mecanismo de selección de candidato o sustitución a futuro no forma parte de ese mandato», dijo vía telefónica a El Cooperante la noche de este lunes. «No forma parte del mandato de la Comisión Nacional, y por otra parte hasta ahora no hay ningún acuerdo en ese sentido -entre los partidos de la Plataforma Unitaria-. No está estipulado ese mandato, no digo que no pueda cambiar, pero lo dudo. Por ahora, le compete a la Plataforma que se arme alrededor de la misma e instaurar una estrategia»

Por su parte, el secretario general de Copei ODCA, Robert García dijo que es fundamental que todos los ciudadanos, electores pero también la dirigencia opositora tome conciencia de que lo que importa no es el nombre, sino el cambio político. «Lo que tiene que triunfar en los meses venideros son las banderas de la democracia y la Libertad, representadas en el candidato que triunfe en La Primaria. Debemos comprender lo que pasó en Barinas, en el supuesto de que ocurra algo similar y que se inhabilite a el ganador o ganadora, debemos buscar un mecanismo que permita tener la participación de otro dirigente y en este caso pueda ser el abanderado».

El dirigente adeco del estado Monagas y excandidato a la gobernación de ese estado, Piero Maroun expresó que todos quienes luchan por un cambio político están expuestos a ser inhabilitados, excarcelados o desterrados. Y ese no debe ser el foco, sino asumir la realidad y salir a la calle a reconectar con los venezolanos.

«Los que decidimos quedarnos conociendo esa realidad, hay que asumirla y todo aquel que quiere ser candidato de la Unidad y medirse en La Primaria tiene que salir desde ya a la calle, a compenetrarse con la gente, el venezolano debe entender que hay dirigentes que se preocupan por sus necesidades, y que buscan conocer la realidad del desastre que padecen cada día. Mucha dirigencia quiere hacer todo a través de medios de comunicación y redes sociales, pero es en la calle, con la gente que le subes el costo al Gobierno si alguna vez decide inhabilitarte».

