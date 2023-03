A pocas horas de que la Comisión Nacional de Primaria y el CNE instalaron la Comisión Técnica, que tiene como objetivo evaluar la posible asistencia del Poder Electoral en la elección interna de la oposición fijada para el 22 de octubre, la consultora política-electoral Eglée González Lobato y el exrector del CNE Vicente Díaz, explicaron su alcance y dejaron claro que si se usan las máquinas del CNE, el Plan República tendrá que garantizar la seguridad de las mismas.

El CNE informó este miércoles que «analizará» las expectativas de la Comisión de Primaria de cara a la elección opositora. «La CNP expuso las expectativas de la comisión en cuanto a la participación técnica del CNE, las cuales serán analizadas por el organismo», escribió el Poder Electoral en su cuenta de Twitter. Por su parte, el presidente de la CNP, Jesús María Casal indicó que durante próximas reuniones trataran los temas concretos: centros electorales y jornadas especiales de actualización e inscripción en el RE.

ND consultó a González Lobato, quien aclaró que la recién instalada comisión es de carácter técnico y exploratorio, por lo que hay algunos temas que todavía no están claros. Sin embargo, expuso que sería positivo que se permita el uso de centros electorales para la elección que dará el candidato o candidata unitaria que se enfrentará a Nicolás Maduro en 2024. «Lo de los centros electorales es importante, no solo porque se puedan utilizar, sino porque es uno de los puntos positivos de que el CNE participe en la logística de La Primaria. Eso implica que llegará a mayor número de centros».

Respecto a las capta huellas, resaltó que la comisión ha dicho que no son necesarias, pero «hay otros puntos que no están claras como es la ampliación del RE y nuevos votantes. Pudiera haber una actualización, más no que se incluirá el voto de venezolanos en el exterior. No hay claridad en el asunto».

A su juicio, lo que se debe evitar es que La Primaria se convierta en una encuesta como pasó con la Consulta Popular: «eso es muy dañino porque no hay posibilidad de auditarlo».

Asimismo, refirió a la posibilidad de que la participación del CNE, fomente la participación de la ciudadanía, o todo lo contrario. «Lo que anima la participación es la necesidad de un paralelismo que hay que hacer entre procesos electorales, la participación ciudadana y la Negociación de México. Si se busca la reinstitucionalización, el rescate de los valores democráticos, la participación del CNE sería una vía eficaz», estimó. «Pero hay sectores que adversan que participe el CNE».

En este sentido, acotó que son los partidos que están representados en México los que han pedido -o no se oponen- a la asistencia técnica del CNE. «Pareciera que quieren dar un paso hacia adelante, aceptar la participación del CNE, y hacer los esfuerzos para movilizar a los electores el día de la primaria».

¿Y el Plan República?

– El Plan República siempre ha tenido dos objetivos: uno es el orden público y otros es el cuidado y resguardo del material electoral, especialmente de las máquinas electorales. Habría que armonizar esa parte del resguardo de las máquinas porque si hay un despliegue de máquinas es probable que el CNE exija el Plan República. El problema es quiénes serán parte del Plan República; la reserva no puede ser parte.

– Se debe tratar de conciliar la protección de las máquinas como un ejercicio de la ciudadanía porque pese a que no hay una equiparación exacta entre un proceso electoral y La Primaria, debe ser un acuerdo donde todos queden satisfechos.

– Evitar el control político por parte del CNE, porque ese control político lo tiene la Comisión Nacional; y ahora mismo, está tratando de ver cómo resguarda la identidad del elector, los resultados, etc. En resumen, pasa por conciliar, llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta el resguardo del material electoral, pero también que no haya excesos por parte del Plan República.

«La Primaria es de la CNP y el CNE dirá con lo que puede cumplir o no»

Sobre el mismo tema, Vicente Díaz, exrector del CNE -2006-2013-, habló esta mañana en el programa que conduce Román Lozinski en Circuito Éxitos, y destacó que pese a que el CNE puede brindar asistencia técnica, la conducción de la elección interna opositora es de la Comisión Nacional, no del ente electoral.

«El CNE debe evaluar los requerimientos y ver cuál de ellos puede cumplir. La Primaria es de quien la solicita, así ha sido con la oposición en otros procesos de años anteriores y también con el mismo Psuv. El CNE evalúa y llega a acuerdos, dice esto se puede o esto no se puede (…) Por ejemplo, para una elección presidencial se abre el 100% de los centros electorales, unos 14 mil y 40 mil mesas de votación, pero para una primaria esto no tiene sentido porque el porcentaje es mucho menor, se hace la nucleación de centros, pero eso es parte de lo que propone quienes llevan La Primaria, y el CNE lo evalúa».

Según Díaz, lo mismo pasa con los cuadernos de votación, podría construirlos el CNE dependiendo de quiénes sean los votantes, pero también lo podría hacer la CNP. «Es importante saber que el control de la elección por diseños y requisitos lo tiene la Comisión Nacional de Primaria».

No obstante, enfatizó que el CNE debería estar cumpliendo con el déficit que existe actualmente en el RE. «Ha pasado tiempo desde que no se abren jornadas extraordinarias, hay millones de personas que han alcanzado la mayoría de edad pero no están en el RE. La jornada debe ser permanente en todo el país, para facilitar el acceso al RE a los ciudadanos que necesiten incorporarse y actualizarse».

También acentuó que en 2024 y 2025, se elegirán el 100% de los cargos de elección popular, por lo que el CNE debe tener lista toda su logística.

En torno a este tema, expuso que si el CNE brinda asistencia a La Primaria, de seguro deberá activarse algún mecanismo de seguridad porque esas máquinas y el material son propiedad del Estado.

«Si el CNE participa es corresponsable que recurra a las Fuerzas Armadas para que diseñe un dispositivo de seguridad para proteger los equipos, máquinas de votación que deben ser resguardadas. El Plan Republica existe para elecciones constitucionales pero eso no quiere decir que cuando hay ferias electorales, estas máquinas no son custodiadas por la Fuerza Armada. Es la Fanb custodiando los equipos por el mandato que le da el CNE».