El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello refirió la noche del miércoles a la designación de Henrique Capriles como candidato a La Primaria por PJ, y le recordó que fue inhabilitado en 2017 por 15 años, o sea hasta 2032: «él sabe que no puede participar en la presidencial, por corrupto».

Durante su programa semanal Con el Mazo Dando, el oficialista criticó que algunos se emocionen porque a «chatarrita» como le llamó a Capriles haya sido designado como el candidato de la tolda aurinegra, después de que logró el apoyo de 19 estados en la consulta a los Comités Políticos Regionales.

«Yo no sé porqué lo designaron si está inhabilitado desde 2017, por quince años, saquen la cuenta, hasta el 2032. Eso es lo que dice la resolución de la Contraloría General de la República, fue inhabilitado por corrupto, por mal manejo de los recursos del Estado», expresó.

Al tiempo que cuestionó las intenciones de la dirigencia del partido.

«Yo no sé qué creen ellos que pueda ocurrir. Y hay que estar preparado por si no lo dejan participar. Por si se va a inscribir a las presidenciales. A menos de que estén seguros de que van a perder, o la gente de PJ sea tan perversa que lo quieren llevar para que pierda y se vaya a su casa y no verlo más nunca. No sé, pero pudiera ser».