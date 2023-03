El secretario de la UCV, Amalio Belmonte aseguró este miércoles que debido a la crisis económica del país y los salarios «precarios» que devengan profesores de la casa que vence la sombra, muchos han solicitado disminuir la cantidad de horas académicas para poder tener otros oficios.

Así lo dijo durante una entrevista concedida a VPI. «Las condiciones de trabajo de profesores, obreros, personal administrativo en cuanto a sueldos son muy limitados, son precarios. Pero también la infraestructura tecnológica son bastantes débiles. La baja remuneración producto de la crisis, influye en que los profesores no se puedan trasladar, obtener materiales y en la carrera académica no crea expectativas tan auspiciosas como en el pasado. Los estudiantes no ven el futuro que ellos puedan vislumbrarse como profesionales y eso nos trae problemas porque incorporar nuevos docentes ha sido muy difícil. Y otros piden que le disminuyan las horas para asumir otros oficios».

Lo mismo pasa con los estudiantes, siguió, casi todos tienen que trabajar y combinar el trabajo, cuando lo más importante es dedicarse a tiempo completo, pero hoy en día para poder subsistir requieren otros ingresos. Eso es un problema muy importante porque investigar es costoso, pero más costoso es no tener investigaciones».

La mejor universidad del país

El pasado 6 de marzo, el Scimago Institutions Rankings publicó un documento con los resultados del año 2023, de las universidades más reconocidas a nivel mundial. Y la UCV figuró como la mejor universidad del país.

Sobre este punto, Belmonte manifestó que es muestra de que a pesar de las grandes limitaciones, quienes forman parte de la comunidad universitaria tienen mística. «Es un compromiso de investigadores, profesores, estudiantes que si bien no sobrepasa los obstáculos que existen, es muestra de que los superamos con muchas creces y este premio nos estimula muchísimo».

Precisó que la UCV tiene compromisos y acuerdos con organismos internacionales, el sector privado, el Gobierno, pero también con otras universidades del mundo. «Acuerdos con centros de investigación, y la UCV contribuye a estudios a través de alianzas. Con la Universidad de Michigan, de Florida. Además, las facultades de Medicina, Arquitectura, Ciencias, Farmacia al crear medicamentes que no encuentran en el país».