Tras el anuncio de la fecha de La Primaria, un grupo de políticos pidió a la Comisión Nacional prescindir de la asistencia técnica del CNE, para poder tener un proceso «confiable y transparente». Además, que se decida de una vez que puedan participar todos los venezolanos en el exterior.

Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko, Diego Arria, Carlos Blanco, Humberto Calderón Berti, Antonio Ledezma, Carlos Ortega, Henrique Salas Römer, José Rodríguez Iturbe, firman la misiva enviada al Dr. Jesús María Casal.

En el texto, destacó la inmensa responsabilidad que tiene la comisión y le exigió «con cordialidad y responsabilidad» que tomen en cuenta dos condiciones indispensables para que La Primaria sea «intachable».

Lo primero: que se prescinda del CNE como infraestructura técnica de las primarias, porque «no es aceptable que el régimen, por la interpuesta mano del CNE, tenga la potestad de elegir o de intervenir en la elección del candidato presidencial de las fuerzas democráticas venezolanas. Más aún, no se puede permitir que el régimen coloque sus funcionarios civiles y militares a manejar un evento cuyo sentido es, precisamente, la búsqueda de los instrumentos para salir de éste. La amenaza de una nueva Lista Tascón con sus terribles consecuencias para la familia venezolana no puede ser admitida».

Lo segundo: el derecho de los venezolanos a elegir su candidato presidencial, estén donde estén, es inalienable. «Todo el que quiera votar, dentro o fuera de Venezuela, tiene el derecho y debe tener la posibilidad de hacerlo. No es admisible que haya venezolanos de primera y venezolanos de segunda en ninguna circunstancia y bajo ningún argumento. El trato discriminatorio es inaceptable y atentatorio contra el orden constitucional».

A continuación el texto íntegro:

Estimado presidente, Dr. Jesús María Casal y demás miembros de la Comisión Nacional de Primarias:

Ante la gravísima situación nacional, el proceso de primarias que ustedes conducen puede arrojar un camino de esperanza para el pueblo de Venezuela en tanto sean herramienta en la lucha por la libertad y la democracia, en especial para la reconstrucción de la nación.

De unas elecciones primarias transparentes, confiables, bien realizadas y rodeadas de apoyo nacional e internacional, emergerá una decisión ciudadana con fuerza formidable, para que la persona investida de la candidatura presidencial, sobre todo para el liderazgo de un movimiento democrático renovado, desarrolle una campaña admirable hasta la victoria en 2024.

Ustedes tienen una inmensa responsabilidad en sus manos y por tal razón, como ciudadanos venezolanos que vivimos en el exterior, como lo hacen más de 7 millones de compatriotas, queremos exigirles con cordialidad y responsabilidad las que, a nuestro juicio, son las condiciones indispensables para que esas elecciones que les corresponde conducir sean intachables.

En primer lugar, que se prescinda del Consejo Nacional Electoral como infraestructura técnica de las primarias. No es aceptable que el régimen, por la interpuesta mano del CNE, tenga la potestad de elegir o de intervenir en la elección del candidato presidencial de las fuerzas democráticas venezolanas. Más aún, no se puede permitir que el régimen coloque sus funcionarios civiles y militares a manejar un evento cuyo sentido es, precisamente, la búsqueda de los instrumentos para salir de éste. La amenaza de una nueva Lista Tascón con sus terribles consecuencias para la familia venezolana no puede ser admitida.

En segundo lugar, el derecho de los venezolanos a elegir su candidato presidencial, estén donde estén, es inalienable: todo el que quiera votar, dentro o fuera de Venezuela, tiene el derecho y debe tener la posibilidad de hacerlo. No es admisible que haya venezolanos de primera y venezolanos de segunda en ninguna circunstancia y bajo ningún argumento. El trato discriminatorio es inaceptable y atentatorio contra el orden constitucional.

Estimados amigos, en virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente de ustedes proceder a adoptar las decisiones acordes con lo que es ya una amplia demanda ciudadana.

Les saludan, muy cordialmente,

Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko, Diego Arria, Carlos Blanco, Humberto Calderón Berti, Antonio Ledezma, Carlos Ortega, Henrique Salas Römer, José Rodríguez Iturbe.

15 de Febrero de 2023.