Tras un recorrido que realizaron los líderes de Funvena, Arsenio Henríquez y Pedro González Silva, por el Hospital “Luis Ortega” de Porlamar, Nueva Esparta, pidieron a los diferentes entes públicos y privados rescatar las instalaciones del centro de salud, ya que está en pésimas condiciones.

«El Hospital necesita que le metan la mano urgentemente; hemos recorrido sus instalaciones y encontramos techos destruidos, pisos agujereados, baños que no reúnen las condiciones de salubridad. Una gran parte de los quirófanos están inhabilitados; el servicio de Rayos X existe, pero trabaja a medias; lo mismo que hay la existencia de la farmacia, pero muy mal dotada; de modo que es importante que se le dote, no solo de medicina, sino también de insumos quirúrgicos. En la actualidad, para las

operaciones, los pacientes deben costear sus insumos, porque el Hospital no los tiene», expresaron según nota de prensa.

No hay ambulancias y el servicio de ascensores está 80% fuera de servicio, lo que dificulta el traslado de los pacientes en las respectivas camillas hacia las salas de

emergencia. Es el personal de salud el más afectado con esta situación, lamentaron.

“La sacrificada labor de médicos y enfermeras, que con mística atienden a los pacientes que acuden al Hospital; trabajan en precarias condiciones, hacen su mejor esfuerzo, así como el personal administrativo y obrero, aun cuando, como sucede en todo el país sus respectivos salarios son precarios. No cubre la canasta básica”.

Este es el hospital más grande del estado oriental y a diario atiende unos 3 mil pacientes.

“Nuestra intención es sensibilizar a los diversos sectores de la sociedad neoespartana, para que todos unamos esfuerzos y cooperemos para rescatar al hospital: gobernación, alcaldías, la empresa privada, los partidos políticos, y por supuesto el Gobierno Nacional”.