La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado hizo un llamado a las bases del chavismo y aseguró que en su liderazgo también hay espacio para ellos.

«Sientan que aquí hay espacio para ellos, que también han sido no solamente humillados, sino que hoy son presos también de ese sistema de chantaje”, declaró en entrevista con EVTV Miami, conducida por Carla Angola.

Al tiempo que reiteró que su propósito es derrotar a Nicolás Maduro. «Las primarias son un medio, no un fin, y el objetivo de las primarias tiene que ser construir fuerza para poder enfrentar mejor y tener más posibilidades de derrotar al régimen”.

Sin embargo, destacó que no tiene dudas de que el chavismo hará todo lo posible para atentar contra la elección fijada para el 22 de octubre.

“Yo no tengo ninguna duda que el régimen no quiere que haya primarias, y si hay primarias, puedes estar segura de que van a tener su candidato o candidatos, a los que les van a meter mucha plata. Que se preparen, porque este país no se va a calar ni que esos señores, ni que unos cuantos partidos, ni que nadie le diga a los venezolanos que estamos aquí y a ustedes que están allá cuál es nuestro destino, cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra política, cuál es el equipo y cuál es la persona que asumirá el compromiso de ejecutar esa política y estrategia”.

Aprovechó para recalcar que desde Vente han planteado a la Comisión Nacional que se escuche las condiciones que está pidiendo el país para que la participación sea mucho mayor. «Mientras más gente participa, es más fuerza. ¿Qué quiere el régimen? Que no haya primarias o que haya unas primarias chimbas y débiles donde participe muy poca gente”.

Asimismo, dijo que es «inconcebible que alguien que se diga demócrata pretenda arrebatarle un derecho que tenemos todos los venezolanos porque somos iguales”. Es por ello que hizo un llamado a los venezolanos fuera del país: “Si ustedes de verdad quiere que su voz se escuche y que su voto valga en las primarias, necesitamos que lo exijan y que lo hagan saber hoy. En estas horas se está decidiendo si los venezolanos afuera, que es la cuarta parte del país, pueden votar o no”.