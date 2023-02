El líder de Voluntad Popular y expresidente encargado, Juan Guaidó considera que la principal lucha de La Primaria, consiste en rescatar el derecho al voto que ha sido «secuestrado» por Nicolás Maduro.

Desde el acto de la Comisión Nacional de Primaria, este miércoles, Guaidó destacó que hoy se conoció más que una fecha porque el cronograma significa un momento «que vamos a construir juntos y que vamos a lograr participando, movilizando de cara al futuro de nuestro país”.

Al ofrecer declaraciones a medios nacionales e internacionales, reiteró que apoya el proceso y remarcó su respaldo total a la Comisión Nacional de Primaria.

“Hoy Venezuela da ese gran primer paso para unificarnos como sociedad, que con seguridad es el candidato que hoy derrota a Maduro o al que pongan. Hay que consolidar entonces a ese ser humano que va a encarnar la esperanza de un país, la posibilidad de cambio, del regreso de nuestra familia, de tener sueldos dignos, de vivir otra vez en libertad. El llamado es a todos los venezolanos en el exterior para que participen en el proceso, son venezolanos con pleno derecho, estén donde estén”.

“La lucha de la Primaria es rescatar el derecho al voto”.

Al ser consultado sobre su posible candidatura, Guaidó respondió “vamos a estar con los venezolanos, vamos a recorrer una vez más el país reunificando. Voy a asumir mi responsabilidad, no voy a dejar solos a los venezolanos”.

Respecto al CNE, opino que “el CNE es una institución del Estado que hoy está secuestrado y de eso hay que estar consciente”.

“Lo he dicho muchas veces: no es un tema de CNE, es un tema de que necesitamos los centros de votación que no son de Maduro, ni de Chávez; son de Venezuela y donde históricamente los venezolanos han acudido para ejercer nuestro derecho (al voto) hoy secuestrado por cierto”.

Destacó Juan Guaidó que toda Venezuela tiene otra vez la mirada clara y puesta en un objetivo y que para ello faltan 245 días para el 22 de octubre (fecha de la Primaria) y 319 para el 2024 (año de las presidenciales).

“Si el régimen quiere adelantar (las elecciones presidenciales) estaremos preparados”.