La líder de Encuentro Ciudadano y precandidata a La Primaria, Delsa Solórzano dijo este sábado que está lista para recuperar a Venezuela de los «corruptos» que la destruyeron.

Según nota de prensa, recorrió 4 kilómetros de San José de Apure y expresó «hoy unidos asumimos el compromiso de rescatar a Venezuela de las manos de los corruptos que la destruyeron. Si somos capaces acá en el llano, y en toda Venezuela, de levantarnos todos los días a pesar de la adversidad es que la esperanza está intacta. Queremos que a nuestro querido Apure vuelva la producción nacional, que nuestros productores del campo vuelvan a tener progreso, vuelvan a tener acceso a insumos para la siembra».

Apostó a que el pabellón criollo se haga nuevamente con ingredientes producidos en el Llano: «queremos que vuelva a tener olor y sabor a Venezuela. Nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros queremos tener plata en el bolsillo bien ganada con honestidad, trabajada, para poder comprar lo que queramos».

Lamentó la muerte de dos apureños migrantes hace pocos días cuando huían de la crisis. «¿Por qué un apureño tiene que andar pasando trabajo fuera? Si aquí tiene una tierra fértil, una tierra que produce, pero se robaron los reales de los venezolanos, porque lo que ha pasado aquí es que se robaron todo y nos dejaron muriendo de mengua».

Al tiempo que destacó la fuerza de las venezolanas. «Ando recorriendo el país por el futuro de mi hijo y el de todos y cada uno de los niños, porque así como las mujeres sacamos adelante a los muchachos así vamos a sacar adelante a este país porque ya está bueno de tanta vagabunderia, ya está bueno que nos roben, por eso es hora de la honestidad, es hora del trabajo honesto, y puedo dar la cara porque no solo no me he robado nada sino que voy a luchar para que devuelvan lo que nos quitaron».