La presidenta de Encuentro Ciudadano y precandidata a La Primaria, Delsa Solórzano enfatizó que es hora de que los líderes de la oposición democrática la acompañen, como ella lo hizo en el pasado con Juan Guaidó, Julio Borges, Henrique Capriles, Ramos Allup, etc.

Durante su visita al estado Apure, Solórzano declaró a Radio Fe y Alegría que no caería en el juego de «despotricar a los otros candidatos, no cuenten conmigo para eso».

Sin embargo, enfatizó que lleva más de 4 años haciendo un plan de gobierno para Venezuela. “Nuestro eslogan es unidos seremos mejores, no con los que destruyeron al país sino con la gente, con los ciudadanos. Me tocó acompañar a Henry Ramos Allup, a Julio Borges, a Manuel Rosales, a Henrique Capriles, a Juan Guaidó. Es hora que me acompañen en el rescate de Venezuela. Ahora me toca estar al frente”, al tiempo que aseguró que ganará la jornada de octubre próximo. Y en caso de suceder eso no teme que le inhabiliten políticamente. “No tengo rabo e´paja. Pero debo advertir que esos procesos son inconstitucionales”.

Al ser consultada sobre si La Primaria que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre debe ser con o sin CNE, aclaró que desde su partido han reiterado que «solamente se le exija que permita utilizar las escuelas como centros de votación, porque eso si depende de ellos y que ayuden con la impresión de los cuadernos electorales. Hasta ahí. Para nosotros es una condición sine qua non que esté resguardado la identidad del elector”.

Respecto a lo expresado por Maduro y Diosdado Cabello, asegurando que no habrá primarias, la abogada indicó que “evidentemente su interés fundamental es desanimar a la gente. El de nosotros es que haya primarias. Y va a haber primarias porque no existe posibilidad real de que nadie esté por encima de la voluntad de una nación cuando se organiza”.

También está de acuerdo con que la Comisión Nacional posibilite la participación de los venezolanos en el exterior. “Se nos ha informado que la CNP sigue en el propósito de elaborar un reglamento para que los venezolanos que están fuera del país puedan participar”.

Anunció que gane quien gane las primarias seguirá luchando para que hayan mínimas condiciones electorales para las presidenciales de 2024 “que son las mismas que recomendó la Unión Europea en las elecciones regionales de 2021: voto secreto, derecho a emitir el voto, que lo cuenten, que mi voto cuente y que no me roben la elección, que pueda haber observación, no unos señores que vengan de payasos, auditorías del registro electoral. Y estas condiciones las obtendremos dependiendo de quién gane las primarias porque algunos creerán que así como están las cosas estamos bien””.