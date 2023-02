El dirigente nacional de Fuerza Vecinal David Uzcátegui aseguró que Fuerza Vecinal lanzará un candidato a La Primaria, pero no lo hará por salir del paso, o pensando en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y destacó que podría ser un candidato o una candidata.

Uzcátegui expresó a ND que actualmente, la tolda celeste se encuentra llevando a cabo un foro que se llama «Si tú fueras presidente», en el que escuchan lo que quieren los ciudadanos, y afirmó que en las próximas semanas, presentarán su «candidato o candidata al país».

«Lo primero es escuchar, interpretar el sentimiento de la gente. No es lanzar el candidato por lanzarlo. Porque ahorita hay muchos pero luego, los verás bajándose para ser más adelante, gobernadores o alcaldes. Nosotros no vamos a caer en esa forma de hacer política porque queremos una renovación».

En este punto, descartó tener aspiraciones presidenciales. «Yo no he pensando en ser candidato, no soy candidato. Nosotros tenemos una convergencia interna muy importante, armonía e interpretamos el contexto. La gente está harta del divisionismo, del yoísmo. Del yo tengo que ser el candidato. Queremos salir del peor gobierno de la historia del país, pero tampoco apostaremos a estrategias equivocadas».

A su juicio, el 22 de octubre de 2023, fecha fijada por la Comisión Nacional para La Primaria «es perfecta».

Destacó que FV confía en el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional y en sus miembros que tienen la madurez, amplitud, pluralidad necesaria para hacer bien las cosas.

Uzcátegui lamentó que haya algunos factores que están tratando de impedir el curso de La Primaria y expresó:

«Están poniendo condiciones y diciendo que no irán por esto o por aquello. Pero la gente los está viendo, y sabe quién representa un liderazgo moderado, incluyente, conciliador y otros que inducen la polarización o que mantienen que si no estás conmigo, eres mi enemigo. Nosotros no vamos a caer en ese juego, sino que apostamos a la renovación política en el país», reiteró.