El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal enfatizó que son una instancia independiente por lo que la asistencia técnica del CNE para La Primaria no significa que la vayan «a entregar» al máximo ente comicial.

Aclaró que una eventual asistencia del CNE como lo evalúa un equipo técnico conjunto, no afectará la autonomía del proceso convocado por la Plataforma Unitaria Democrática. Así lo dijo en una entrevista concedida al periodista Pedro Pablo Peñaloza.

«Nosotros no le vamos a entregar la primaria a nadie, somos independientes de cualquier órgano de Gobierno, del CNE, de cualquier candidatura o partido», sentenció. «Hasta el momento, las solicitudes al CNE -que evaluará el equipo técnico conformado por miembros de la Comisión de Primaria y el ente comicial- están relacionadas con el uso de los centros de votación nacionales en la elección y la urgencia de realizar jornadas de inscripción y actualización de datos del RE. Es completamente falso que no haya autonomía».

En sus palabras, no dejarán de exigir al CNE el uso de los centros de votación del país, pues, es un derecho ciudadano y una exigencia mayoritaria, resultado de las consultas internas con partidos, organizaciones, candidatos y con el equipo técnico electoral para concretar una elección ordenada y con alcance nacional.

««Sin excepción se aceptó ese planteamiento porque es un tema de derechos ciudadanos y vamos a dar la pelea por eso (…) nosotros sabíamos que iba a generar ruido, pero era nuestro deber porque se trata de un derecho. Todos entendimos que son necesarios los centros de votación (…) permiten hacer un proceso ordenado, con más seguridad, con penetración en todo el territorio, con muchos puntos y con proximidad».

Sobre si la Comisión está de acuerdo o no con un eventual uso de las máquinas del CNE, Casal dijo que la organización de la elección requiere de avances paulatinos. «Lo hemos llevado paso a paso, en un contexto complejo, escuchando (…) lo que ha arrojado el proceso de consulta es que los centros de votación son necesarios (…) eso no significa que no estemos preparados para una primaria autogestionada».

En torno al financiamiento, Casal dijo que en su momento, de acuerdo con la programación del cronograma, anunciarán lo relacionado con el costo de la elección, un proceso que, resaltó, financiarán todos los venezolanos mediante una estrategia de recaudación de fondos.