A través de una declaración conjunta, 45 partidos comunistas y obreros del mundo suscribieron este domingo una declaración para condenar los planes del gobierno de Nicolás Maduro para intervenir al Partido Comunista de Venezuela (PCV).

«(…) condenamos enérgicamente los planes dirigidos a asaltar por medios fraudulentos su Dirección Política, ya sea a través de una ilegal intervención administrativa (vía Consejo Nacional Electoral) o judicial (vía Tribunal Supremo de Justicia), lo cual configuraría una clara, indebida y abusiva injerencia en la vida interna del PCV», afirmaron las organizaciones integrantes del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros.

Señalaron directamente al vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello de promover dicho plan para «asaltar al PCV y usurpar sus siglas y personalidad jurídica – electoral, a través de la inaceptable maniobra de utilizar individuos que no forma parte del PCV, con el fin de presentarlos como supuestas bases del partido».

«Rechazamos enérgicamente esta vil maniobra, así como los sistemáticos ataques de este dirigente del Psuv en los que acusa reiteradamente al PCV de servir a los intereses del imperialismo estadounidense, con el claro objetivo de criminalizar las luchas de las y los comunistas en Venezuela».

A continuación el comunicado íntegro:

Los Partidos Comunistas y Obreros abajo firmantes, en concordancia con el punto quinto (5) del Plan de Acción aprobado por el 22 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO), reunido en la Habana, Cuba, el pasado mes de octubre del 2022, que nos convoca a “Expresar solidaridad con la causas justas de los pueblos, con los comunistas que se enfrentan a la persecución y a las prohibiciones del libre ejercicio de sus derechos políticos y sociales, y contra la represión y discriminación en materia de derechos y libertades democráticas”, manifestamos nuestra firme solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela (PCV), y condenamos enérgicamente los planes dirigidos a asaltar por medios fraudulentos su Dirección Política, ya sea a través de una ilegal intervención administrativa (vía Consejo Nacional Electoral) o judicial (vía Tribunal Supremo de Justicia), lo cual configuraría una clara, indebida y abusiva injerencia en la vida interna del PCV.

Repudiamos la pública y aviesa intención del señor Diosdado Cabello, Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de promover y ejecutar el plan dirigido a asaltar al PCV y usurpar sus siglas y personalidad jurídica – electoral, a través de la inaceptable maniobra de utilizar individuos que no forma parte del PCV, con el fin de presentarlos como supuestas «bases del partido». Rechazamos enérgicamente esta vil maniobra, así como los sistemáticos ataques de este dirigente del PSUV en los que acusa reiteradamente al PCV de servir a los intereses del imperialismo estadounidense, con el claro objetivo de criminalizar las luchas de las y los comunistas en Venezuela.

Estás burdas acciones son un escalamiento peligroso de las prácticas anti-comunistas, de persecución, represión y vulneración de las libertades democráticas y derechos políticos del PCV.

Los Partidos Comunistas y Obreros del mundo, así como hemos sido consecuentes en la defensa de Venezuela contra la agresión imperialista y las ilegales medidas coercitivas unilaterales, que seguimos denunciando y condenando; también somos firmes y contundente en las acciones para denunciar las agresiones anti-comunistas contra el PCV y los intentos para impedir el ejercicio de su acción política independiente, como partido de la clase trabajadora.

Exhortamos al Gobierno de Venezuela, y a la dirigencia del PSUV a que cesen de inmediato los ataques contra el PCV y el plan dirigido a asaltar la dirección del Partido Comunista de Venezuela e ilegalizar su acción política, por medio de arrebatarle su personalidad jurídica para entregarla a falsos militantes.

Exigimos que se respete la decisión y voluntad expresada por los organismos y militancia del PCV en su 16 Congreso Nacional, celebrado el pasado mes de noviembre del 2022. La política del PCV la deciden sus militantes y organizaciones de acuerdo a sus estatutos internos, y no los intereses de los gobiernos de turno. Reclamamos que se respete la independencia del PCV y su derecho democrático a decidir autónomamente su política.

Los Partidos Comunistas y Obreros firmantes de esta declaración, nos mantendremos en alerta frente a estos peligrosos desarrollos anti-comunistas en Venezuela y las consecuencias que puedan traer a nivel de escalamiento de la represión y persecución política contra los militantes y dirigentes del PCV.

